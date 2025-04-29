Через зимові обстріли росіян Україна втратила майже 50% газовидобутку, – Шмигаль

Масовані атаки Росії на українську газовидобувну інфраструктуру цієї зими завдали втрат у обсязі майже 50% від всього видобутку.

Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль на засіданні уряду 29 квітня.

Втім, за словами Шмигаля, попри це, сектор вистояв та стабільно забезпечує споживачів газом, і наразі триває робота над тим, щоб компенсувати ці втрати, зокрема за рахунок імпорту.

Шмигаь заявив, що від початку року вже законтрактовано 1,5 млрд кубометрів газу, а ще 300 млн кубометрів скрапленого природного газу "Нафтогаз" закупить у польської компанії Orlen.

"Диверсифікуємо джерела енергоресурсів, щоб гарантовано мати достатні обсяги газу на наступну зиму", – зазначив прем'єр

Окрім того, було ухвалене рішення для прискорення українського газовидобутку.

"Приватним підприємствам нафтогазовидобувної сфери максимально спрощуємо процедури облаштування установок зберігання енергії, а також будівництва об'єктів, необхідних для приєднання до газотранспортної системи України", – пояснив Шмигаль.

Нагадаємо, наприкінці січня група "Нафтогаз" розпочала імпорт газу з Європи, хоча перед початком опалювального сезону на той час голова "Нафтогазу" Олексій Чернишов обіцяв пройти осінньо-зимовий період 2024-2025 років за рахунок лише українського газу.

"Нафтогаз" втратив половину видобутку газу через російські атаки у лютому, частково його вже відновили. Утім, раніше член правління і комерційний директор групи "Нафтогаз" Дмитро Абрамович розповідав, що через виснаження запасів газу у сховищах і падіння власного видобутку внаслідок російських обстрілів, до початку наступного опалювального сезону Україні потрібно імпортувати 4,5-4,6 млрд кубометрів газу.

За оцінками української редакції Forbes, для оплати цього імпорту "Нафтогазу" потрібно знайти близько 2 млрд євро. Наразі є домовленості про отримання близько 400 млн євро із цієї суми, компанія також веде переговори щодо залучення позик ще на 600 млн євро.

Водночас, за прогнозами НБУ, імпорт газу цього року коштуватиме Україні майже $3 млрд.