Україна законтрактувала 1,5 мільярда кубометрів газу від початку року

Від початку 2025 року Україні вдалося законтрактувати вже 1,5 млрд кубометрів газу.

Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання уряду.

Крім того, НАК "Нафтогаз України" домовився про зкупівлю ще 300 млн кубометрів скрапленого природного газу (LNG) у польської компанії Orlen.

Як повідомлялося, "Нафтогаз" спрямує 410 млн євро, отриманих від партнерів, на закупівлю 1 млрд кубометрів газу. Для цього компанія залучила кредит ЄБРР у в обсязі 270 млн євро, а також грантове фінансування у розмірі 140 млн євро, надане урядом Норвегії через фонд NORAD.

Нагадаємо, наприкінці січня група "Нафтогаз" розпочала імпорт газу з Європи, хоча перед початком опалювального сезону на той час голова "Нафтогазу" Олексій Чернишов обіцяв пройти осінньо-зимовий період 2024-2025 років за рахунок лише українського газу.

"Нафтогаз" втратив половину видобутку газу через російські атаки у лютому, частково його вже відновили. Утім, раніше член правління і комерційний директор групи "Нафтогаз" Дмитро Абрамович розповідав, що через виснаження запасів газу у сховищах і падіння власного видобутку внаслідок російських обстрілів, до початку наступного опалювального сезону Україні потрібно імпортувати 4,5-4,6 млрд кубометрів газу.

За оцінками української редакції Forbes, для оплати цього імпорту "Нафтогазу" потрібно знайти близько 2 млрд євро. Наразі є домовленості про отримання близько 400 млн євро із цієї суми, компанія також веде переговори щодо залучення позик ще на 600 млн євро.

Водночас, за прогнозами НБУ, імпорт газу цього року коштуватиме Україні майже $3 млрд.