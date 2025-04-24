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Новини
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"Нафтогаз" домовився про закупівлю ще 100 мільйонів кубометрів газу із США

orlen

Група Нафтогаз і польська компанія Orlen підписали нову угоду на постачання 100 млн кубометрів скрапленого природного газу (LNG).

Про це повідомила пресслужба "Нафтогазу",

"Ми вже готуємося до наступного опалювального сезону, і такі контракти – важлива частина нашої стратегії щодо диверсифікації постачання та гарантування енергетичної стабільності країни", – зазначив очільник Групи Нафтогаз Роман Чумак.

У компанії уточнили, що газ постачатиметься зі США, проходитиме регазифікацію на терміналі у Свиноуйсьце (Польща) та транспортуватиметься до України через польську газотранспортну систему.

Зазначається, що це вже третій контракт у межах партнерства, укладеного навесні цього року. Перший та другий контракти на 100 млн кубометрів газу підписали у березні.

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Нагадаємо, наприкінці січня група "Нафтогаз" розпочала імпорт газу з Європи, хоча перед початком опалювального сезону на той час голова "Нафтогазу" Олексій Чернишов обіцяв пройти осінньо-зимовий період 2024-2025 років за рахунок лише українського газу. Він також зауважував, що компанія створила невеликий запас газу, закупленого за кордоном за кошти Європейського банку реконструкції та розвитку, але не розмитнювала його.

Автор: 

газ (7934) Нафтогаз (3316) США (4888) скраплений газ (1142) Orlen (12)


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Блін, а чому у сраних піндосів?
крім парашки і обісцЯнки немає газу?
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24.04.2025 13:37 Відповісти
покупаем летом дёшево, храним в моих газосховищах, десятую часть возьмёт Украина, остальное себе навар, ну и народу - зелёный большой болт.
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24.04.2025 13:48 Відповісти
Без ціни покупки новина ні про що.
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24.04.2025 18:15 Відповісти

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