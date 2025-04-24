"Нафтогаз" домовився про закупівлю ще 100 мільйонів кубометрів газу із США
Група Нафтогаз і польська компанія Orlen підписали нову угоду на постачання 100 млн кубометрів скрапленого природного газу (LNG).
Про це повідомила пресслужба "Нафтогазу",
"Ми вже готуємося до наступного опалювального сезону, і такі контракти – важлива частина нашої стратегії щодо диверсифікації постачання та гарантування енергетичної стабільності країни", – зазначив очільник Групи Нафтогаз Роман Чумак.
У компанії уточнили, що газ постачатиметься зі США, проходитиме регазифікацію на терміналі у Свиноуйсьце (Польща) та транспортуватиметься до України через польську газотранспортну систему.
Зазначається, що це вже третій контракт у межах партнерства, укладеного навесні цього року. Перший та другий контракти на 100 млн кубометрів газу підписали у березні.
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Нагадаємо, наприкінці січня група "Нафтогаз" розпочала імпорт газу з Європи, хоча перед початком опалювального сезону на той час голова "Нафтогазу" Олексій Чернишов обіцяв пройти осінньо-зимовий період 2024-2025 років за рахунок лише українського газу. Він також зауважував, що компанія створила невеликий запас газу, закупленого за кордоном за кошти Європейського банку реконструкції та розвитку, але не розмитнювала його.
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