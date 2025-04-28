"Нафтогаз" закуповує мільярд кубометрів газу на понад 400 млн євро від ЄБРР та Норвегії

НАК "Нафтогаз України" спрямує 410 млн євро, отриманих від партнерів, на закупівлю 1 млрд кубометрів газу.

Про це повідомляє пресслужба компанії.

Зазначається, що "Нафтогаз" залучив кредит Європейського банку реконструкції та розвитку в обсязі 270 млн євро, а також грантове фінансування у розмірі 140 млн євро, надане урядом Норвегії через фонд NORAD. Кошти надійдуть через ЄБРР.

За словами очільника Групи Нафтогаз Романа Чумака, зазначене фінансування вже доступне, і компанія невідкладно спрямовує його на імпорт газу.

"Отримані кошти є надзвичайно важливими для "Нафтогазу". Вони дозволять закупити майже 1 млрд куб. м газу, що критично важливо для стабільного проходження наступного опалювального сезону, особливо в умовах війни та регулярних атак на нашу енергетичну інфраструктуру", – наголосив він.

Читайте також: Кабмін доручив "Нафтогазу" підготувати стратегію імпорту газу, – Шмигаль

Нагадаємо, наприкінці січня група "Нафтогаз" розпочала імпорт газу з Європи, хоча перед початком опалювального сезону на той час голова "Нафтогазу" Олексій Чернишов обіцяв пройти осінньо-зимовий період 2024-2025 років за рахунок лише українського газу.

Зокрема, вже законтрактовано 300 млн кубометрів скрапленого природного газу (LNG) у межах угод з польською компанією Orlen. Газ постачатиметься зі США.

Нагадаємо, "Нафтогаз" втратив половину видобутку газу через російські атаки у лютому, частково його вже відновили. Утім, раніше член правління і комерційний директор групи "Нафтогаз" Дмитро Абрамович розповідав, що через виснаження запасів газу у сховищах і падіння власного видобутку внаслідок російських обстрілів, до початку наступного опалювального сезону Україні потрібно імпортувати 4,5-4,6 млрд кубометрів газу.

За оцінками української редакції Forbes, для оплати цього імпорту "Нафтогазу" потрібно знайти близько 2 млрд євро. Наразі є домовленості про отримання близько 400 млн євро із цієї суми, компанія також веде переговори щодо залучення позик ще на 600 млн євро.

Водночас, за прогнозами НБУ, імпорт газу цього року коштуватиме Україні майже $3 млрд.