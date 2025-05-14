БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Кабмін виключив з реєстру чотири індустріальних парки. Серед них – проєкти Фіали і Ставніцера

засновник групи Dragon Capital Томаш Фіалаи

Кабінет Міністрів виключив чотири індустріальних парки із Реєстру індустріальних парків України.

Таке рішення уряд ухвалив на засіданні 13 травня, повідомляє пресслужба Міністерства економіки.

Зокрема, з Реєстру виключено індустріальні парки:

  • "iPark" (Одеська область, с. Візирка, створений у 2014 році, ініціатори – бізнесмен Андрій Ставніцер та Валентина Мушинська);
  • "Яворівський" (Львівська область, Яворівський район, створений у 2017 році, ініціатор – Яворівська районна рада);
  • "Ланнівський" (Полтавська область, смт Ланна, створений у 2017 році, ініціатор – ПП "Ланнівський цукровий завод" Олександра Тимохи);
  • "E40 Industrial Park" (Київська область, Бучанський район, створений у 2021 році, ініціатор – ТОВ "Корма Девелопмент" засновника групи Dragon Capital Томаша Фіали).

"Причина – відсутність учасників, тобто промислових виробників, протягом трьох років з моменту включення в реєстр. У цих парках не проводилась господарська діяльність, направлена на розвиток території і залучення учасників та інших суб’єктів", – пояснили у Мінекономіки.

Водночас у міністерстві зауважили, що виключення індустріального парку з Реєстру не означає його ліквідацію. Він може продовжувати функціонувати, однак без права на державну підтримку та стимули.

Станом на зараз у реєстрі 97 індустріальних парків. 37 з них нові, створені впродовж 2024-2025 років.

Читайте також: В Україні змінили порядок фінансування індустріальних парків

Нагадаємо, у 2024 році уряд України ухвалив рішення про виділення 15 індустріальним паркам державної підтримки на суму понад 1,13 млрд грн.

Державна підтримка для розвитку інфраструктури індустріальних парків передбачає співфінансування у пропорції 50% на 50% для облаштування інженерно-транспортної інфраструктури та приєднання до електричних мереж на суму до 150 млн грн. Для деокупованих територій діє спеціальний механізм співфінансування у співвідношенні 80% на 20%.

Кабмін (7907) пільги (292) Мінекономрозвитку (2047) індустріальний парк (71)
