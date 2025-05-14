Кабмін виключив з реєстру чотири індустріальних парки. Серед них – проєкти Фіали і Ставніцера

Кабінет Міністрів виключив чотири індустріальних парки із Реєстру індустріальних парків України.

Таке рішення уряд ухвалив на засіданні 13 травня, повідомляє пресслужба Міністерства економіки.

Зокрема, з Реєстру виключено індустріальні парки:

"iPark" (Одеська область, с. Візирка, створений у 2014 році, ініціатори – бізнесмен Андрій Ставніцер та Валентина Мушинська);

"Яворівський" (Львівська область, Яворівський район, створений у 2017 році, ініціатор – Яворівська районна рада);

"Ланнівський" (Полтавська область, смт Ланна, створений у 2017 році, ініціатор – ПП "Ланнівський цукровий завод" Олександра Тимохи);

"E40 Industrial Park" (Київська область, Бучанський район, створений у 2021 році, ініціатор – ТОВ "Корма Девелопмент" засновника групи Dragon Capital Томаша Фіали).

"Причина – відсутність учасників, тобто промислових виробників, протягом трьох років з моменту включення в реєстр. У цих парках не проводилась господарська діяльність, направлена на розвиток території і залучення учасників та інших суб’єктів", – пояснили у Мінекономіки.

Водночас у міністерстві зауважили, що виключення індустріального парку з Реєстру не означає його ліквідацію. Він може продовжувати функціонувати, однак без права на державну підтримку та стимули.

Станом на зараз у реєстрі 97 індустріальних парків. 37 з них нові, створені впродовж 2024-2025 років.

Нагадаємо, у 2024 році уряд України ухвалив рішення про виділення 15 індустріальним паркам державної підтримки на суму понад 1,13 млрд грн.

Державна підтримка для розвитку інфраструктури індустріальних парків передбачає співфінансування у пропорції 50% на 50% для облаштування інженерно-транспортної інфраструктури та приєднання до електричних мереж на суму до 150 млн грн. Для деокупованих територій діє спеціальний механізм співфінансування у співвідношенні 80% на 20%.