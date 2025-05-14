БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Новини
"Нова пошта" закриває відділення в найбільш постраждалому від війни районі Херсона. ФОТОрепортаж

Компанія "Нова пошта" заявила про закриття відділення №4 в Херсоні на Острові через російські обстріли.

Про це йдеться в повідомленні компанії. 

Там нагадали, що "Нова пошта повернулася в найбільш постраждалий від війни район Корабел за кілька днів після звільнення Херсону й ддотепер залишалася там єдиним бізнесом і єдиним поштовим відділенням.

"День у день всі 29 місяців після деокупації міста, попри постійні ворожі атаки, перебої з електрикою та водопостачанням, роботу відділення №4 забезпечували наші відчайдушні колеги. [...] Але останні три дні ворог щодня обстрілював відділення в районі Корабел артилерією та FPV-дронами. Працівників щоразу рятувала спеціальна капсула життя. Тож "Нова пошта" вимушена закрити відділення на Острові", – сказано в повідомленні.

Натомість компанія працює над встановленням у районі Корабел поштомату.

Окрім того, в Херсоні також продовжують працювати 16 нших точок "Нової пошти", а поруч із відділенням №4 залишається міцне бетонне укриття, відкрите для всіх 24/7.

"Нова пошта" закриває відділення в найбільш постраждалому від війни районі Херсона
До того повідомлялося, що "Нова пошта" 9 травня вимушено закрила своє останнє відділення, яке продовжувало роботу в Костянтинівці Донецької області.

У лютому "Нова пошта" закрила останнє відділення в Покровську Донецької області.

закриття (131) Херсон (272) Нова пошта (299)
