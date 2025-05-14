Huawei і Nokia отримали дозвіл на тестування зв’язку 5G у трьох містах України

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах електронних комунікацій, радіочастотного спектра та надання послуг поштового зв’язку (НКЕК) надала дозволи ТОВ "Хуавей Україна" (Huawei) та ТОВ "Нокіа Солюшнз енд Нетворкс Україна" (Nokia) на випробування технології 5G NR.

Таке рішення регулятор ухвалив на засіданні 14 травня, повідомляє галузеве видання dev.ua.

Обидві компанії проведуть тестування з 14 травня до 31 липня 2025 року на мережі ПрАТ "ВФ Україна" (Vodafone), але у різних містах.

Зокрема, "Хуавей Україна" проведе випробування радіотехнології "Міжнародний мобільний зв’язок IMT" з базовим стандартом 5G у двох містах: Кропивницькому та Івано-Франківську.

"Випробування радіотехнології "Міжнародний рухомий (мобільний) зв’язок IMT-2020", з базовим стандартом 5G Non Stand Alone заплановане з метою визначення перспективи використання радіочастотного спектра у більш спектрально-ефективній технології NR у порівнянні з чинною (LTE TDD) та набуття практичного досвіду переходу від технології 4G (LTE) до технології 5G Non Stand Alone", – зазначається в обґрунтуванні до проєкту рішення НКЕК.

Під час випробувань планують використати тестові базові станції міжнародного рухомого (мобільного) зв’язку IMT (LTE, 5G NR) торгівельної марки Huawei моделі DBS5900, з віддаленим радіочастотним блоком моделі RRU5818.

Своєю чергою "Нокіа Солюшнз енд Нетворкс Україна" протестує технологію 5G NR у м. Винники, Львівської області. Інтеграція радіообладнання буде проводитись в комерційне обладнання PS Core Huawei.

"Мета демонстрації – показати максимальну працездатність у польових умовах та оцінити електромагнітну сумісність технології 5G NR, що дозволить оператору оцінити покращення ефективності використання частотного спектра та витрати на впровадження цієї системи", – йдеться в обґрунтуванні.

Кожна компанія зобов’язана надати офіційний звіт про результати випробувань протягом одного місяця після їх завершення.

Як повідомлялося, Vodafone разом з Nokia вже проводили схоже тестування технології 5G у м. Винники минулого року. Також випробування 5G проводив lifecell у Львові.

Перший тестовий запуск мережі 5G в Україні пройшов майже рік тому. Це був 5G-телеміст між Україною та Фінляндією.