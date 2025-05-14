Обмеження карткових переказів можуть пом’якшити за умови автоматичної перевірки доходів клієнтів, – банківська асоціація

Українські банки можуть пом’якшити ліміти на P2P-перекази у разі впровадження реєстру так званих "дропів" і автоматизованої верифікації доходів клієнтів.

Про це заявив заступник виконавчого директора Незалежної асоціації банків України (НАБУ) Дмитро Глінський, передає Інтерфакс-Україна.

"Наразі ця тема (пом’якшення контролю та обмежень Р2Р переказів, – ред.) не обговорювалась. Але якщо у майбутньому будуть запроваджені ефективні інструменти для протидії явищу дропів, зокрема відповідний реєстр та механізми автоматизованої верифікації банками доходів своїх клієнтів, потреба в уніфікованих лімітах може зникнути сама собою", – сказав представник банківської асоціації.

За його словами, банки застосовують ризик-орієнтований підхід, і їхні клієнти з підтвердженими джерелами доходів можуть вільно проводити операції, тоді як обмеження стосуються лише транзакцій, що мають ознаки підвищеного ризику.

Глінський нагадав, що укладений у грудні Меморандум про забезпечення прозорості функціонування ринку платіжних послуг, який передбачає добровільне запровадження банками лімітів на подібні операції, дозволив Нацбанку не продовжувати дію відповідних нормативних обмежень.

Як повідомлялося, у грудні минулого року найбільші українські банки, а також Незалежна асоціація банків України (НАБУ) та Асоціація українських банків (АУБ) підписали меморандум "Про забезпечення прозорості функціонування ринку банківських платіжних послуг".

Цей меморандум передбачає ще жорсткіші ліміти на карткові перекази, ніж були встановлені до цього за рішенням НБУ. Зокрема, місячний ліміт операцій для клієнтів із високим рівнем ризику, які не мають підтверджених доходів, становить 50 тис. грн із 1 лютого 2025 року. Для клієнтів із середнім і низьким рівнем ризику ліміт становить 150 тис. грн за місяць із 1 лютого, але з 1 червня його знизять до 100 тис. грн.

Після цього Національний банк з 1 квітня скасував регуляторні обмеження у розмірі 150 000 грн на місяць для вихідних переказів (також відомих як P2P, C2С) за всіма рахунками фізичних осіб, відкритими в одному банку, на рахунки інших фізичних осіб, які діяли із жовтня минулого року.

Детальніше читайте у матеріалі БізнесЦензора: НБУ скасував ліміти на карткові перекази, але вони продовжують діяти