Провал імпортозаміщення: Більше половини деталей у російських "Жигулях" виявилися імпортними

Більше половини комплектуючих у російських автомобілях виявилися імпортними, попри заяви місцевих чиновників про високий рівень локалізації.

Про це свідчать дані російського державного Центрального науково-дослідного автомобільного та автомоторного інституту (НАМІ), який контролює "АвтоВАЗ", пише The Moscow Times.

Аналітик НАМІ Олександр Горчаков у своїй презентації на форумі IMAF повідомив, що найвищі підтверджені показники локалізації має модель Lada Granta, яка локалізована на 45,7%. При цьому керівник "АвтоВАЗу" Максим Соколов раніше стверджував, що машина практично на 100% локалізована, а лінійка Lada – на понад 90%.

Водночас, згідно із презентацією, інші російські виробники демонструють ще нижчі рівні локалізації: автомобілі Sollers (включаючи УАЗ) локалізовано на 27,2%, китайської Haval – на 15,1%, "Москвича" (JAC) – 7,6%, AGR (Tenet) – на 6,6%.

Як повідомлялося, раніше президент російського автоконцерну "АвтоВАЗ" Максим Соколов заявив, що найбільший російський виробник прогнозує падіння продажів своїх авто на 30%, порівняно з минулорічними показниками.

Він знову звинуватив у цьому китайських автовиробників, які пропонують знижки російським покупцям. Зокрема, на російському ринку почали продавати седан E5 від китайської фірми Kaiyi, який без додаткових знижок та спецпропозицій коштує 1,35 млн руб. Така ж вартість, за словами Соколова, у нового авто від "АвтоВАЗу" – Lada Iskra.

Нагадаємо, після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну з російського ринку пішли сотні іноземних компаній. Зокрема, з країни пішли усі міжнародні автоконцерни. Це дозволило Китаю зайняти понад половину російського автомобільного ринку за підсумками 2023 року. Продукція "АвтоВАЗу" зайняла друге місце з часткою близько третини ринку.