Трамп підписав угоду з Катаром на $1,2 трильйона, – Білий дім

Президент США Дональд Трамп під час свого візиту до Катару підписав угоду із владою країни, яка сприятиме генеруванню економічного обміну вартістю щонайменше $1,2 трильйона.

Трамп також оголосив про укладання економічних угод між країнами на загальну суму понад $243,5 мільярда, повідомляє пресслужба Білого дому.

Зокрема, йдеться про історичну угоду про продаж літаків Boeing та двигунів GE Aerospace катарській компанії Qatar Airways.

Зокрема, Boeing та GE Aerospace отримали замовлення від Qatar Airways на суму $96 мільярдів на придбання до 210 літаків Boeing 787 Dreamliner та 777X американського виробництва з двигунами GE Aerospace.

"Це найбільше в історії Boeing замовлення на широкофюзеляжний літак та найбільше в історії замовлення на 787", – зазначається у повідомленні.

Також укладено низку угод з катарськими компаніями у сфері енергетики, сучасних обчислювальних технологій та оборони.

Зокрема, американська Raytheon уклала замовлення на $1 мільярд на постачання до Катару стаціонарної системи ураження малої безпілотної авіації (FS-LIDS), призначеної для боротьби з безпілотними літальними апаратами.

Читайте також: Трамп отримає у подарунок від Катару "летючий палац" за $400 мільйонів

Своєю чергою американська General Atomics отримала замовлення на суму майже $2 мільярди на постачання до Катару безпілотника MQ-9B.

США та Катар також підписали заяву про наміри щодо подальшого зміцнення партнерства у сфері безпеки, яка передбачає понад $38 мільярдів потенційних інвестицій, включаючи утримання авіабази Аль-Удейд та майбутніх оборонних контрактів, пов'язаних з протиповітряною обороною та морською безпекою.

Як повідомлялося, напередодні Білий дім заявив, що під час візиту президента США Дональда Трампа до Саудівської Аравії укладено угод між двома країнами на $600 мільярдів.

Зокрема, США та Саудівська Аравія підписали найбільшу в історії угоду про продаж американської оборонної продукції вартістю майже $142 мільярди. При цьому, Саудівська Аравія вже має активні контракти на закупівлю американського озброєння на понад $129 млрд.