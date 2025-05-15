Росія засекретила рекордні 32% бюджету. За рік ця сума зросла на понад $13 мільярдів

Російський уряд продовжує збільшувати секретні витрати бюджету, приховуючи в "тіні" трильйонний рахунок за розв'язану повномасштабну війну проти України, що вже коштувала російським платникам податків більш ніж 20 трлн руб.

Про це пише The Moscow Times із посиланням на дані російського Мінфіну та матеріалів до поправок до закону про бюджет, що підрахував науковий співробітник німецького Інституту проблем міжнародної безпеки Яніс Клюге.

Так, у першому кварталі цього року з федеральної скарбниці РФ за засекреченими статтями було витрачено 3,6 трлн руб.

Порівняно з аналогічним періодом минулого року (2,5 трлн руб.) секретні витрати підскочили на 44%, або 1,1 трлн руб. ($13,68 млрд), а їхня частка досягла нового рекорду – 32% із 11,2 трлн руб., які за три місяці витратив бюджет РФ.

У результаті заскречені витрати стали другою за обсягом статтею бюджету після "соціальної політики" (4,4 трлн. руб.). Вони більш ніж у 7 разів перевищили витрати на охорону здоров'я (0,5 трлн руб.) і майже в 9 разів – витрати на освіту (0,4 трлн руб.).

При тому, що загальні видатки російського бюджету збільшилися в першому кварталі на 2,2 трлн руб. рік до року (+24%), кожен другий рубль цього приросту пішов у "тіньовий бюджет".

Практично всі секретні витрати пов'язані з обороною, а їхнє зростання у першому кварталі, ймовірно, пояснюється прискореним фінансуванням контрактів на виробництво та закупівлю зброї.

За відкритими оборонними статтями, бюджет РФ витратив у січні-березні 810 млрд руб. Сукупні оборонні витрати, таким чином, за три місяці досягли 4,4 трлн руб., або 40% бюджету.

У середньому щотижня військова машина Росії "з'їдала" по 338 млрд руб. на тиждень – суму, яка можна порівняти з річними бюджетами багатих російських регіонів.

Раніше стало відомо, що Росія розглядає можливість вимушеного скорочення видатків федерального бюджету через падіння нафтогазових доходів.

У січні цього року президент Росії Владімір Путін заявив, що минулий рік став успішним для російської економіки.

За даними російського Мінфіну, минулого року витрати уряду РФ перевищили доходи на 3,3 трлн руб., а дефіцит виявився вдвічі більшим за початковий план, який становив 1,6 трлн руб.

На латання "дірки" в скарбниці й допомогу держкорпораціям, що потрапили під санкції, російський уряд витратив ще $18,4 млрд із Фонду національного добробуту. У результаті обсяг ліквідних, тобто не витрачених активів Фонду, опустився до $37,5 млрд – найнижчого рівня з 2008 року.

Однак до того повідомлялося, що обсяг Фонду національного добробуту Росії, створеного під керівництвом Владіміра Путіна, станом на 1 січня 2025 року становив 11,88 трлн руб., або $116,84 млрд у еквіваленті, а 8,07 трлн руб. із загального обсягу ФНД фактично витрачені або інвестовані у різні проєкти. При цьому обсяг ліквідних, тобто не використаних коштів Фонду, зменшився торік на третину (на $18,4 млрд) – до $37,5 млрд.

Обсяг ліквідних активів ФНД станом на початок 2022 року обсяг оцінювався у $113,5 млрд, на початок 2023 року – $87,19 млрд, а до початку 2024 року він зменшився до $55,88 млрд.

У лютому 2025 року стало відомо, що операції з Фондом національного добробуту Росії дедалі більше переходять у "тіньовий" режим у міру того, як запаси, які роками накопичували за рахунок нафтових наддоходів, наближаються до вичерпання. Так, у 2024 році з ФНД пішло понад 100 тонн золота в результаті угод, про які російський Мінфін нічого не повідомив у щомісячних звітах про стан Фонду.