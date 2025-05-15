В Україні різко зросло споживання електроенергії

Станом на ранок 15 травня, енергетики зафіксували зростання рівня споживання електроенергії внаслідок хмарної погоди.

Про це повідомляє пресслужба НЕК "Укренерго".

Станом на 9:30, його рівень був на 7,6% вищим, ніж в цей же час попереднього дня. Причина – хмарна погода з дощем у західних та північних областях, що зумовлює низьку ефективність роботи побутових сонячних електростанцій.

Вчора, 14 травня, добовий максимум споживання був зафіксований увечері. Він був на тому ж рівні, що й максимум 13 травня.

В "Укренерго" нагадали, українська енергосистема продовжує відновлюватись після російських масованих атак. Аварійно-відновлювальні роботи на енергооб’єктах тривають.

Як повідомлялося, на початку квітня "Енергоатом" вивів у планові ремонти два енергоблоки і до кінця серпня збирається завершити їх на всіх дев'яти енергоблоках АЕС, які перебувають під контролем України.

При цьому Міністерство енергетики затвердило графіки планових ремонтів на енергообʼєктах та графіки відновлення обладнання на 2025 рік таким чином, щоб мінімізувати можливий дефіцит потужності та уникнути необхідності запровадження графіків відключення світла.