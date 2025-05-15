У "Дії" з’явилися п’ять нових військових облігацій. Які умови

У застосунку "Дія" з’явилися п’ять нових військових облігацій, які може придбати кожен українець – Токмак, Соледар, Форос, Новий Світ та Лівадія.

Про це повідомляє пресслужба "Дії".

Зазначається, що придбання облігацій допоможе Силам оборони у забезпеченні дронами, провізією, логістикою та виплатами, а також підтримає економіку країни (зарплати освітянам, лікарям, пенсії).

Придбати облігації можна за наступними умовами:

Токмак – ставка 15%, дата виплати – 04.02.2026;

Соледар – ставка 16,75%, дата виплати – 24.06.2026;

Форос – ставка 16,75%, дата виплати – 03.11.2027;

Новий Світ – ставка від 16,4%, дата виплати – 14.04.2027;

Лівадія – ставка від 17,9%, дата виплати – 09.06.2027.

"Як це працює? Купуєте десять облігацій Токмак за 10 443 грн – через рік отримуєте 11 509 грн на картку "єПідтримка". Жодної комісії та прихованих платежів", – наголосили в "Дії".

Послуга реалізована Мінцифрою спільно з Міністерством фінансів, Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку й Національним банком.

Як повідомлялося, із жовтня 2022 року у застосунку "Дія" було придбано 13 млн облігацій. Загалом українці інвестували в державу через військові облігації в "Дії" 13,5 млрд грн.