"Правило Болар": Рада спростила виробництво генеричних ліків, це сприятиме зниженню цін

Верховна Рада ухвалила у другому читанні законопроєкт №13087 про внесення змін до деяких законів України щодо імплементації "правила Болар".

Про це перший заступник керівника Комітету ВР з питань податкової та митної політики Ярослав Железняк ("Голос") повідомив у Telegram.

За відповідне рішення проголосували 265 нардепів.

Як пише Інтерфакс-Україна, законопроєкт передбачає, що реєстрацію ліків можна здійснювати наступного дня після закінчення дії патенту на оригінальний препарат. Це дозволить посилити конкуренцію між виробниками ліків-генериків та знизити ціни для пацієнтів.

15 квітня Верховна Рада підтримала законопроєкт у першому читанні. До другого читання надійшло 107 поправок від народних депутатів. У підсумковому тексті документу передбачені дієві запобіжники проти порушень патентного права, зокрема, встановлено істотні штрафи.

Запровадження "правила Болар" передбачено рішенням РНБО від 12 лютого щодо запровадження механізмів, які дозволять знизити вартість медичних препаратів.

"Правило Болар" вже діє у більшості країн ЄС і дозволяє виробникам починати виробництво генеричних ліків ще до завершення строку дії патенту на оригінальний препарат, в той час, як за чинними нормами реєстрацію та виробництво дозволено лише після закінчення патентного строку.