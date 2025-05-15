БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
"Кернел" Веревського планував купити ще один агрохолдинг в Україні. Але угода зірвалася (оновлено)

Антимонопольний комітет (АМКУ) задовольнив заявку зареєстрованої у Люксембурзі компанії "Кернел Холдинг С.А." на набуття контролю разом із кіпрською компанією "Агровалей Лімітед" над люксембурзькою IMC S.A. – материнською компанією українського агрохолдингу ІМК.

Таке рішення АМКУ ухвалив на засіданні 15 травня, повідомляється на сайті регулятора.

Згідно із повідомленням, "Кернел" планує отримати вирішальний вплив на ІМК шляхом укладення акціонерної угоди із "Агровалей Лімітед".

Після публікації цього повідомлення обидві сторони угоди заявили, що вона зірвалася.

Голова ради директорів ІМК Алекс Ліссітса розповів, що агрохолдинг побачив інші можливості для інвестицій і не продаватиме частку компанії "Кернелу", пише українська редакція Forbes.

Своєю чергою у пресслужбі "Кернела" підтвердили, що переговори про придбання акцій агрохолдингу ІМК справді відбувалися, але наразі вони призупинені, передає Інтерфакс-Україна.

"У березні 2025 року мажоритарний акціонер ІМК Олександр Петров розглядав можливість продажу невеликої частини свого пакету акцій агрохолдингу "Кернелу". Станом на 15 травня 2025 року перемовини призупинено", – уточнила директорка із маркетингу та зв’язків з інвесторами "Кернела" Юлія Андрушкіна.

Втім, незважаючи на призупинення переговорів з ІМК, "Кернел" не відкликав свою заявку з АМКУ і впродовж року матиме право на реалізацію угоди.

Що відомо про учасників угоди?

Люксембурзька "Кернел Холдинг С.А." – холдингова компанія одного з найбільших агрохолдингів в Україні Кernel, який належить Андрію Веревському. До початку повномасштабної війни "Кернел" посідав перше місце у світі за виробництвом соняшникової олії (приблизно 7% світового виробництва) і її експортом (приблизно 12%). 

В останні роки кіпрська Namsen Limited Андрія Веревського шляхом проведення додаткової емісії акцій "Кернела" сконцентрувала 94,37% від усіх голосів і намагається примусово викупити акції міноритарних акціонерів та піти з Варшавської біржі.

Кіпрська Agrovalley Limited – основний акціонер агрохолдингу ІМК, компанія підконтрольна засновнику холдингу Олександру Петрову. Agrovalley Limited належить 76,14% акцій холдингової компанії ІМК – люксембурзької IMC S.A., решта 23,86% перебувають у вільному обігу на Варшавській фондовій біржі.

Читайте також: Веревський купує історичну будівлю пивзаводу Ріхтера і землю на горі Юрковиця на Подолі

Агрохолдинг ІМК входить до десятки найбільших аграрних компаній в Україні, спеціалізується на вирощуванні зернових, олійних культур та виробництві молока. Обробляє близько 120 тис. га землі у Полтавській, Чернігівській та Сумській областях. Володіє потужностями зі зберігання 560 тис. тонн зернових та олійних культур.

Компанія створена у 2007 році колишнім власником корпорації "Клуб Сиру" Олександром Петровим. З липня 2024 року головою правління компанії є Алекс Ліссітса.

аграрії (1373) Антимонопольний комітет (1476) Веревський Андрій (164) Кернел (220)
Чому він заробляє на укранській землі а фірма зареєстрована в Люксембурзі?В нас тільки Нубілон був зареєстрований в Україні,але в його будинок ,,дивним,, чином залетів керований снаряд росіян.
показати весь коментар
15.05.2025 14:18 Відповісти
+3
Палестинізація України набирає темпи. Жидок Веревський і його "Кернел" скупив або контролює землі майже всієї Полтавської області. Скоро дурним хохлам доведеться пребиратися в аналог Сектора Гази, де їх будуть утюжити танками і літаками.
показати весь коментар
15.05.2025 14:05 Відповісти
+2
Тому що в Україні немає малих фермерів, по 5-10 гектарів, влада їх винищила
показати весь коментар
15.05.2025 19:43 Відповісти
Не знаю жидок він чи ні-це не має жодного значення,але нічого він не скупив,а брав лише в оренду.А те що воно антиукраїнська істота(був ригоаналом),то тут і до д*Єрьмака не ходи з запитаннями.Не так багато земель було скуплено на Полтавщині за ці роки-менше 10-ти відсотків,і це не лише Веревський.Дані по продажу землі знаходяться у відкритому доступі.
показати весь коментар
15.05.2025 17:37 Відповісти
Те ,що він жидок-це точно. На Полтавському єврейському цвинтарі є могила його батька. Можеш відвідати і покласти квіти. Крім того читай уважно текст, сказано "скупив або контролює землі майже всієї Полтавської області" або контролює-це і є оренда. А хто має першочергові шанси скупити ці землі, коли повмирають власники цих паїв- пенсіонери і їх родичі? Не підкажеш? Справа в тому ,що не Веревський є власником "Кернела" він володіє ним на паях із своїм французьким соплемінником, який і є основним фінансистом.
показати весь коментар
15.05.2025 19:05 Відповісти
Веревський платить орендну плату за пай 12 000, а щирий українець Лабазюк - 6 000.
показати весь коментар
15.05.2025 21:21 Відповісти
В це повірити неможливо, бо всі б повтікали зі своїми паями від Лабазюка. Значить, дає натуральними продуктами людям, що нерідко буває. Це якась брехня.
показати весь коментар
16.05.2025 01:11 Відповісти
Куди втікти? Хто насмілиться взяти в аренду паї всупереч волі Лабазюка?
показати весь коментар
17.05.2025 11:39 Відповісти
Та ви там у Хмельницькій області вже справжні раби? "Повстаньте гнані і голодні Трудівники усіх країв. Мов у вулкановій безодні В серцях у вас клекоче гнів" . А "Кернел" з Веревським -це Полтавська область.
показати весь коментар
17.05.2025 12:35 Відповісти
А "барига" Порошенко платить 18 000
показати весь коментар
15.05.2025 21:23 Відповісти
оффшоры во время войны ... там военный сбор не прикрутят почему-то. да и вывод бабла во время войны тоже как-то не фонтан. вообще, все руководители всех предприятий должны сидеть в Украине и рулить\разруливать на месте (впрочем как и депутаты, министры и остальная компания) безвылазно до конца войны - может же срочно что-то понадобиться, там, обогащенный уран на поле найдут, а хер - сидит закордоном.
показати весь коментар
15.05.2025 20:00 Відповісти
Поки нарід захищає країну, влада і олігархи проводять шахрайські схеми з землею, копалинами та іншими активами та виводять прибутки за кордон,обкладаючі податками всіх інших, до того ж вкрадаючі їх,щоб не дати народу володіти, заробляти, платити податки і жити на своїй землі, як в цівілізованих европейських країнах. Не потрібно ні чого вигадувати, а робити все як робиця в ЄС в тіх же Нідерландах де найпродуктивніше с/х господарство, а середній пай володіння не 10 тис. га на одне рило, як у Законі Зеленського про "ринок" землі, а насправді крадіжки земмлі, а 10-15 га, замість провладно-олігархічних структур потрібно створювати свої товариства, кооперативи співласників землі та інших активів, щоб нарід заробляв, на своїй землі, а не "гастролери",не тільки з сировини , а із переробки і так потрібно створювати товариства у всіх галузях економіки, але для цього потрібно перш за все верховенство права, а не право олігархічної влади.
показати весь коментар
15.05.2025 21:57 Відповісти
Скоро 3 веревські будуть володіти землею України...
показати весь коментар
15.05.2025 22:00 Відповісти

