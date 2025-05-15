"Кернел" Веревського планував купити ще один агрохолдинг в Україні. Але угода зірвалася (оновлено)

Антимонопольний комітет (АМКУ) задовольнив заявку зареєстрованої у Люксембурзі компанії "Кернел Холдинг С.А." на набуття контролю разом із кіпрською компанією "Агровалей Лімітед" над люксембурзькою IMC S.A. – материнською компанією українського агрохолдингу ІМК.

Таке рішення АМКУ ухвалив на засіданні 15 травня, повідомляється на сайті регулятора.

Згідно із повідомленням, "Кернел" планує отримати вирішальний вплив на ІМК шляхом укладення акціонерної угоди із "Агровалей Лімітед".

Після публікації цього повідомлення обидві сторони угоди заявили, що вона зірвалася.

Голова ради директорів ІМК Алекс Ліссітса розповів, що агрохолдинг побачив інші можливості для інвестицій і не продаватиме частку компанії "Кернелу", пише українська редакція Forbes.

Своєю чергою у пресслужбі "Кернела" підтвердили, що переговори про придбання акцій агрохолдингу ІМК справді відбувалися, але наразі вони призупинені, передає Інтерфакс-Україна.

"У березні 2025 року мажоритарний акціонер ІМК Олександр Петров розглядав можливість продажу невеликої частини свого пакету акцій агрохолдингу "Кернелу". Станом на 15 травня 2025 року перемовини призупинено", – уточнила директорка із маркетингу та зв’язків з інвесторами "Кернела" Юлія Андрушкіна.

Втім, незважаючи на призупинення переговорів з ІМК, "Кернел" не відкликав свою заявку з АМКУ і впродовж року матиме право на реалізацію угоди.

Що відомо про учасників угоди?

Люксембурзька "Кернел Холдинг С.А." – холдингова компанія одного з найбільших агрохолдингів в Україні Кernel, який належить Андрію Веревському. До початку повномасштабної війни "Кернел" посідав перше місце у світі за виробництвом соняшникової олії (приблизно 7% світового виробництва) і її експортом (приблизно 12%).

В останні роки кіпрська Namsen Limited Андрія Веревського шляхом проведення додаткової емісії акцій "Кернела" сконцентрувала 94,37% від усіх голосів і намагається примусово викупити акції міноритарних акціонерів та піти з Варшавської біржі.

Кіпрська Agrovalley Limited – основний акціонер агрохолдингу ІМК, компанія підконтрольна засновнику холдингу Олександру Петрову. Agrovalley Limited належить 76,14% акцій холдингової компанії ІМК – люксембурзької IMC S.A., решта 23,86% перебувають у вільному обігу на Варшавській фондовій біржі.

Агрохолдинг ІМК входить до десятки найбільших аграрних компаній в Україні, спеціалізується на вирощуванні зернових, олійних культур та виробництві молока. Обробляє близько 120 тис. га землі у Полтавській, Чернігівській та Сумській областях. Володіє потужностями зі зберігання 560 тис. тонн зернових та олійних культур.

Компанія створена у 2007 році колишнім власником корпорації "Клуб Сиру" Олександром Петровим. З липня 2024 року головою правління компанії є Алекс Ліссітса.