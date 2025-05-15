У Реєстрі збитків з’явилася можливість задокументувати пошкодження гаражів і складів

У Міжнародному реєстрі збитків з'явилася окрема категорія для нежитлової нерухомості – можна задокументувати збитки від пошкоджених гаражів, прибудинкових приміщень чи складів.

Про це йдеться в повідомленні "Дії".

"Заяву А3.2 "Пошкодження або знищення нежитлового нерухомого майна" подавайте на порталі "Дія". Навіть якщо нерухомість у зоні бойових дій або документи не повні – ваша заява важлива", – сказано в повідомленні.

Подати заву можна за посиланням.

Нагадаємо, на початку березня Кабінет Міністрів розширив перелік категорій, за якими українці можуть подавати через "Дію" заяви до Міжнародного реєстру збитків, завданих агресією РФ проти України.

17 травня 2024 року на саміті Ради Європи у Рейк'явіку понад 40 країн і ЄС підписали договір про створення Реєстру збитків, завданих Україні агресією Росії.

Договір передбачає створення бази даних для фіксації доказів втрат або збитків, завданих державі Україна, фізичним та юридичним особам через протиправні дії РФ, починаючи з 24 лютого 2022 року.

Також у цю базу даних вноситимуть фінансові претензії постраждалих до РФ. Передбачається, що узгоджені та підтверджені претензії будуть реалізовані згодом, коли міжнародна спільнота узгодить механізм компенсації та джерела його наповнення.

Із 25 липня всі українці, чиє житло пошкоджено чи знищено внаслідок російської агресії, отримали можливість подати заяви до міжнародного Реєстру збитків.