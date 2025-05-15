АРМА намагається повернути з-за кордону $20 мільйонів, які належать українським корупціонерам

Національне агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) намагається списати здобуті корупційним шляхом вихідцями з України $20 млн, які вдалося розшукати на рахунках іноземних банків.

Про це заявив заступник голови АРМА Павло Великоречанін, передає Укрінформ.

"Із початку повномасштабного вторгнення Росії, з 2022 року, до АРМА надійшло понад 12 тис. запитів щодо розшуку активів підсанкційних осіб. І вже є випадки, коли правоохоронні органи арештовували кошти за кордоном. Наразі це близько $300 млн за кордоном у рамках того, що ми знайшли в 62 юрисдикціях. Є ухвали (судових установ, – ред.) на суму порядку $20 млн. Вони передані в управління АРМА. Що наразі здійснюється? Ми намагаємося списати ці кошти і повернути в Україну, щоб вони працювали на користь держави", – розказав Великоречанін.

Він пояснив, що встановлення коштів на банківських рахунках підсанкційних осіб відбувається у співпраці з фахівцями з Європолу.

"Європол у 2022 році залучив АРМА до створення спеціальної операції, яка називається "Оскар". У рамках цієї операції Україна може розшуковувати закордонні активи від комерційних осіб. Це 63 юрисдикції. Цей інструмент дає нам можливість допомагати правоохоронним органам розшуковувати активи підсанкційних осіб за кордоном", – пояснив Великоречанін.

У квітні повідомлялося, що Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, розшукало на рахунках в іноземних банках $20 млн, які були здобуті корупційним шляхом вихідцями з України.

Раніше результати соціологічного дослідження, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології (КМІС) у 2024 році в рамках проєкту, що фінансувався USAID, показали, що українці вважають корупцію другою найсерйознішою проблемою України після війни.