В уряді Росії визнали, що жоден західний бренд не хоче повертатися в РФ

Жоден із міжнародних брендів, які пішли з російського ринку після початку розв'язаної Росією повномасштабної війни проти України, не подавав заявок на повернення.

Про це повідомив заступник міністра промисловості та торгівлі РФ Роман Чекушов, передає The Moscow Times.

"Повернення брендів – це має бути ініціатива самих зарубіжних компаній. Зараз мені невідомо про те, що якийсь бренд чи якась компанія, якій належить бренд, подала, наприклад, до Мінпромторгу якусь заявку про щось", – заявив Чекушов.

При цьому він підкреслив, що навіть якщо найближчим часом західні бренди почнуть повертатися, то влада РФ захищатиме російські компанії.

До цього президент РФ Владімір Путін заявив, що на нього виходить великий бізнес, який хоче відновити роботу в країні.

"Треба подивитися, звичайно, хто як себе поводив, хтось нахамив, ображав нас", – сказав Путін.

За його словами, іноземні компанії "треба пускати" назад, якщо цього потребує ринок, а російські підприємства не можуть робити щось самостійно. Однак, якщо це невигідно Росії, потрібно знайти "тисячу причин", щоб відмовити у поверненні, наголосив Путін. Він додав, що після виходу іноземних компаній російським підприємцям "багато вдалося досягти": бренди з'являються "сотнями, тисячами найменувань", а деякі речі за якістю краще, ніж аналогічний товар іноземного виробництва.

За оцінкою аудиторсько-консалтингової фірми Kept, за три роки повномасштабної війни з Росії пішли 62% компаній з "недружніх" країн.

У березні видання The Bell, яке звернулося з відповідним запитом на адресу більш ніж 60 представників бізнесу із країн Заходу, писало, що, незважаючи на активізацію чуток про масове повернення західного бізнесу в Росію на тлі американо-російських контактів, найбільші з компаній, що вийшли з РФ, так і не підтвердили ці домисли.

Перед тим стало відомо, що найбільші компанії Німеччини не збираються повертатися до Росії, незважаючи на можливе завершення розв'язаної Росією повномасштабної війни проти України та зняття санкцій.

На початку березня повідомлялося, що російська влада почала пропонувати західним компаніям повернутися на російський ринок після того, як багато з них пішли через повномасштабне вторгнення РФ в Україну.

Наприкінці лютого цього року віцепрем'єр РФ Денис Мантуров заявив, що іноземні компанії, які пішли з Росії після початку розв'язаної РФ війни проти України, поки не говорили про своє повернення.