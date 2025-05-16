Мінекономіки пропонує допомагати бізнесу в протидії обходу санкцій

Міністерство економіки України готове співпрацювати з бізнесом, діяльність якого обмежено через підсанкційних власників, у протидії обходу санкцій та пом'якшенню їхнього впливу на роботу підприємств.

Про це повідомила директорка Департаменту політики власності та санкцій Міністерства економіки України Ярослава Максименко під час круглого столу, передає Укрінформ.

Говорячи про механізми ухвалення рішень у межах Міжвідомчої робочої групи з питань реалізації державної санкційної політики, Максименко зазначила, що багато українських підприємств досі мають кінцевих бенефіціарних власників (КБВ) – підсанкційних осіб і компанії.

"Часто це чудові підприємства, які сплачують податки, рентні платежі, забезпечують робочі місця для українців, але разом із тим ці ж підприємства чомусь мають 185% акціонерів із можливих 100%. Це – про питання обходу санкцій. Тож коли ми говоримо: давайте зменшувати негативний вплив санкцій на бізнес, маємо разом думати і про те, як не допускати обходу санкційних заходів", – зазначила Максименко.

За її словами, одне з найважливіших завдань при цьому – унеможливити вплив підсанкційних КБВ на українські підприємства. Зробити це можна, ухваливши зміни до законодавства.

"Мінекономіки разом із іншими органами державної влади в рамках Міжвідомчої робочої групи та експертних робочих груп напрацювало такі пропозиції. Вони ще далекі від ідеалу, але бодай частково вирішують проблемні питання, пов'язані з підприємствами, які через власників, так би мовити, "дотичні" до держави-агресора", – сказала Максименко.

При підготовці цих змін, за словами Максименко, враховані деякі пропозиції Європейської Бізнес Асоціації. До діалогу представниця Мінекономіки запросила й інші об'єднання підприємців та безпосередньо бізнес, який потерпає через підсанкційних КБВ.

"Тут треба працювати разом, тому що маємо ситуацію, коли з одного боку треба допомогти підприємствам, чию діяльність обмежено через власників-підсанкційних фізичних та юридичних осіб, а з іншого – триває виведення з України активів, застосовуються схеми обходу санкцій, відбуваються інші дії, які точно не приносять користі ні державі, ні національній економіці, ні, переконана, самим підприємствам", – підкреслила Максименко.

Раніше стало відомо, що від початку повномасштабного вторгнення в Україні з'явилося 9 318 компаній у місцях масових реєстрацій. Наразі до точок масової реєстрації бізнесів можна віднести 1 654 адреси, понад половина з них – у Києві. Реєстрація компанії за адресою масової реєстрації (за винятком адрес бізнес-центрів) є однією з ознак того, що юридична особа є компанією-оболонкою – про це прямо вказується у підзаконних актах у сфері фінансового моніторингу.

Перед тим повідомлялося, що Державна податкова служба надіслала бізнесу понад 1000 листів із попередженнями про порушення.