Може коштувати нам 3,5 мільярда євро: Гетманцев пояснив можливі умови торгівлі з ЄС після завершення "економічного безвізу"

Через оновлені умови торгівлі з Європейським Союзом після завершення "економічного безвізу" Україна може втратити 3,5 млрд євро у річному вимірі.

Про це повідомив голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев у Telegram.

За його словами, наразі є два ймовірних підходи щодо квот на окремі товари, зокрема річні квоти безмитних поставок хочуть поділити на 12 місячних квот.

Як пояснив нардеп, раніше безмитне ввезення товарів могло припинятися кілька разів на рік – у березні, червні, серпні або жовтні, залежно від виду товару. Тепер ці обмеження можуть запроваджуватися щомісяця. Унаслідок цього, на думку Гетманцева, укладати й виконувати контракти стане складніше.

Також можуть скоротити й самі квоти.

"Найбільшого удару, за інформацією інсайдерів, зазнають виробники кукурудзи, для яких квота у річному вимірі скоротиться до 650 тис. тонн. Для порівняння: торік в Європу було відвантажено понад 14 млн тонн, або майже половину, річна безмитна квота – майже 11,2 млн тонн, п’ятимісячна – 4,7 млн тонн. Тобто безмитної торгівлі практично не буде", – наголосив він.

Квота на цукор може скоротитися більш ніж удвічі – до 40,7 тис. тонн. Минулого року Україна експортувала рекордні майже 750 тис. тонн цукру, з яких близько 40% пішло до країн ЄС. У 2024 році Україна достроково використала дозволену квоту в 262,6 тис. тонн, а до 5 червня ще могла вивезти без мита 109 тис. тонн.

Крім того, обмежень зазнає й інша продукція – мед та м’ясо птиці.

"Такі заходи призведуть до обмеження аграрної галузі країни та позначаться на її фінансовому становищі й можливостях", – наголосив нардеп.

Гетманцев зазначив, що для українського аграрного експорту важливий саме європейський ринок. Торік наша країна стала третім постачальником сільгосппродукції до ЄС із показником у 13,1 млрд євро, поступившись лише Бразилії (17,1 млрд євро) та Великій Британії (16,6 млрд євро). При цьому Україна випередила США (12 млрд євро) та Китай (10 млрд євро).

"За експертними оцінками, нові умови торгівлі після завершення "економічного безвізу" можуть коштувати нам мінус 3,5 млрд євро у річному вимірі. Доволі відчутний удар: у 2025 році весь місячний товарний експорт становить у середньому 2,9 млрд євро, і компенсувати такі втрати аграрного експорту на інших ринках практично нереально", – підсумував Гетманцев.

Нагадаємо, у травні 2024 року Рада Євросоюзу затвердила продовження дії призупинення мит і квот на імпорт українських товарів до Євросоюзу ще на рік, але із додатковими запобіжниками для захисту європейських фермерів.

Тоді у Єврокомісії анонсували консультації з Україною відповідно до статті 29 Угоди про асоціацію, щоб узгодити довгострокову лібералізацію взаємних тарифів.