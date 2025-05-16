Негода спричинила знеструмлення у двох областях

Унаслідок дощу та сильного вітру, станом на ранок 16 травня, є знеструмлення у двох областях.

Про це повідомляє пресслужба НЕК "Укренрерго".

Зокрема, на ранок повністю або частково були знеструмлені шість населених пунктів. Бригади обленерго працюють над відновленням пошкоджених ліній.

Водночас до кінця доби у кількох регіонах діятиме штормове попередження через сильні пориви вітру.

Як додали у компанії, споживання електроенергії в країні тримається на високому рівні. Станом на 9:30, воно було таким же, як в цей час попереднього дня. Причина – хмарна погода з дощем у кількох регіонах, що зумовлює низьку ефективність роботи побутових сонячних електростанцій та відповідне зростання енергоспоживання із загальної мережі.

Енергетики попереджають, що сьогодні є необхідність в ощадливому споживанні електроенергії – важливо обмежити користування потужними електроприладами у період з 14:00 до 22:00.

Як повідомлялося, "Укренерго" закликало українців змінити час активного енергоспоживання залежно від факторів, що впливають на ситуацію в енергосистемі. Однією з причин, зокрема, стала прохолодна погода з нічними заморозками, що спричинила вищий рівень споживання електроенергії.