"Жити за сонцем": В "Укренерго" закликали користуватися електроприладами залежно від погоди. ІНФОГРАФІКА

"Укренерго" закликало змінити час активного енергоспоживання залежно від факторів, що впливають на ситуацію в енергосистемі. Однією з причин, зокрема, стала прохолодна погода з нічними заморозками, що спричинила вищий рівень споживання електроенергії.

Про це йдеться в повідомленні "Укренерго".

"За ясної погоди – у денний період дефіциту потужності в енергосистемі вдається уникати завдяки ефективній роботі сонячних електростанцій. Втім, у хмарну та дощову погоду такої додаткової генерації все одно замало. А особлива потреба в ощадливому споживанні є у вечірні години – з 18:00 до 22:00, коли потужність СЕС досить швидко знижується до нуля", – розповіли в компанії.

Враховуючи ці фактори, в "Укренерго" оприлюднили рекомендації з користування потужними електроприладами:

у сонячний день – перенести користування потужною технікою на денний час;

у хмарну погоду, за можливості, використовувати потужні електроприлади після 22:00;

не вмикати кілька потужних електроприладів одночасно в години максимального споживання – з 08:00 до 10:00 вранці та з 18:00 до 22:00 увечері;

вимикати з розеток прилади, які не використовуються, та світло у кімнатах, де нікого немає.

Як повідомлялося, станом на ранок 15 травня, енергетики зафіксували зростання рівня споживання електроенергії внаслідок хмарної погоди.

Нагадаємо, на початку квітня "Енергоатом" вивів у планові ремонти два енергоблоки і до кінця серпня збирається завершити їх на всіх дев'яти енергоблоках АЕС, які перебувають під контролем України.

При цьому Міністерство енергетики затвердило графіки планових ремонтів на енергообʼєктах та графіки відновлення обладнання на 2025 рік таким чином, щоб мінімізувати можливий дефіцит потужності та уникнути необхідності запровадження графіків відключення світла.