"Жити за сонцем": В "Укренерго" закликали користуватися електроприладами залежно від погоди. ІНФОГРАФІКА

"Укренерго" закликало змінити час активного енергоспоживання залежно від факторів, що впливають на ситуацію в енергосистемі. Однією з причин, зокрема, стала прохолодна погода з нічними заморозками, що спричинила вищий рівень споживання електроенергії.

Про це йдеться в повідомленні "Укренерго". 

"За ясної погоди – у денний період дефіциту потужності в енергосистемі вдається уникати завдяки ефективній роботі сонячних електростанцій. Втім, у хмарну та дощову погоду такої додаткової генерації все одно замало. А особлива потреба в ощадливому споживанні є у вечірні години – з 18:00 до 22:00, коли потужність СЕС досить швидко знижується до нуля", – розповіли в компанії.

Враховуючи ці фактори, в "Укренерго" оприлюднили рекомендації з користування потужними електроприладами

  • у сонячний день – перенести користування потужною технікою на денний час;
  • у хмарну погоду, за можливості, використовувати потужні електроприлади після 22:00;
  • не вмикати кілька потужних електроприладів одночасно в години максимального споживання – з 08:00 до 10:00 вранці та з 18:00 до 22:00 увечері;
  • вимикати з розеток прилади, які не використовуються, та світло у кімнатах, де нікого немає.

"Укренерго" пояснило, як правильно користуватися електроприладами залежно від погоди

Як повідомлялося, станом на ранок 15 травня, енергетики зафіксували зростання рівня споживання електроенергії внаслідок хмарної погоди.

Нагадаємо, на початку квітня "Енергоатом" вивів у планові ремонти два енергоблоки і до кінця серпня збирається завершити їх на всіх дев'яти енергоблоках АЕС, які перебувають під контролем України.

При цьому Міністерство енергетики затвердило графіки планових ремонтів на енергообʼєктах та графіки відновлення обладнання на 2025 рік таким чином, щоб мінімізувати можливий дефіцит потужності та уникнути необхідності запровадження графіків відключення світла.

Та трясця вашій мамі, як десь здохло, зразу,, ми можем вам допомогти своєю енергією. Як курва,( перепрошую за мій французський) у нас проблєма, то вітер, то дощ, то ще яка зараза. Я маю заощаджувати!?!? Зразу планові ремонти, бо Кончу Заспу не можна,ну ніяк!!!, залишити без світла. Чи не пішли б, ви всі разом, куди подалі. Я маю заощаджувати, бо нас два пенсіонера в дома, як я не внесу плату, то в мене вирублять світло.
15.05.2025 17:22 Відповісти
То все винуватий клятий совок. І Порошенко, то він куклу вуду з гендира витесав і тепер немає голкою по ній. А ми страждаємо!
15.05.2025 23:28 Відповісти
Основне джерело енергії в нас-це АЕС. А їх реактори, якщо ви не в курсі, потрібно постійно облуговувати, для чого їх періодично зупиняють. І роблять це зазвичай влітку. Не шукайте зраду там, де її немає. А щодо конча-заспи-ви не вгадали що вони з електроенергією сидять за ваш рахунок. З'їздіть туди на екскурсію. Там на кожному будинку повно сонячних панелей, а в кого їх немає-то генератор точно у подвір'ї стоїть. І при цьому-не дирчалка на 2,5кВт.
16.05.2025 09:05 Відповісти
Тобто як в первісні часи. Закликайте далі
16.05.2025 08:25 Відповісти
розішліть свої рекомендації мешканцям Конча-Заспи, нехай не гріють басейни і не вмикають теплі підлоги, хоча там ніколи не вимикають електропостачання і чомусь навіть шахеди там не літають...
16.05.2025 10:04 Відповісти
А мыться только когда дождь. Кушать только когда трава на газоне вырастет, чтоб её щипать как коза. Пить можно из ручья или лужи. Да и вообще куда лучше в пещерах жить, дешевле обойдется для мертвой экономики.
16.05.2025 13:25 Відповісти

