"Нова пошта" відкриває міні-відділення у ЖК. Де відкрилися перші точки

Компанія "Нова пошта" запустила міні-відділення у житлових комплексах. У них можна відправляти та отримувати посилки до 10 кг.

Про це повідомляє пресслужба компанії.

Зазначається, що кожне міні-відділення може обробити до 12 тисяч посилок щомісяця. Також нові точки сервісу обладнані примірочними. Міні-відділення згодом планують дообладнати терміналами самообслуговування.

Перші відділення нового формату вже успішно функціонують на Теремках на правому березі Києва – у ЖК ParkLand, 4 Сезони, LIKO-GRAD Perfect Town і Нова Англія.

До кінця червня "Нова пошта" планує відкрити ще три міні-відділення на лівому березі столиці – у житловому комплексі Комфорт Таун.

Як повідомлялося, "Нова пошта" за минулий рік збільшила дохід на 22%, до 44,77 млрд грн, а чистий прибуток зменшила на 36,9%, до 2,5 млрд грн.

