Фінансував російську армію: Колишньому капітану збірної України Тимощуку повідомили про підозру

Колишньому капітану збірної України з футболу заочно повідомлено про підозру у пособництві державі-агресору. Він давно мешкає в Росії та підтримує ворожі військові підрозділи.

Про це повідомила Київська міська прокуратура.

Зазначається, що екскапітан збірної з 2017 року працює асистентом головного тренера пітерського футбольного клубу "Зеніт". Правоохоронці не уточнюють імені, але йдеться про Анатолія Тимощука.

У вересні минулого року його клуб брав участь у матчі, учасники якого допомагали збирати гроші на підтримку військових підрозділів РФ, які комплектуються з футбольних хуліганів та воюють на території України.

Футболки з автографами учасників матчу продавали з аукціону. Підтримати армію рф вирішив і колишній український футболіст, футболку якого продали за 700 тис. рублів.

Гроші від продажу лотів пішли на допомогу "106-му розвідувальному батальйону" ЗС РФ, відомому як "розвідзагін 106 "Москва", а надалі перейменованому в "светлояр" ЗС РФ.

Як додали у прокуратурі, в січні 2023 року РНБО застосувала до Тимощука персональні економічні санкції, а згодом його позбавили усіх державних нагород.

Йому загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

