БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Новини
5 895 30

Фінансував російську армію: Колишньому капітану збірної України Тимощуку повідомили про підозру

ексгравець збірної України Тимощук

Колишньому капітану збірної України з футболу заочно повідомлено про підозру у пособництві державі-агресору. Він давно мешкає в Росії та підтримує ворожі військові підрозділи.

Про це повідомила Київська міська прокуратура.

Зазначається, що екскапітан збірної з 2017 року працює асистентом головного тренера пітерського футбольного клубу "Зеніт". Правоохоронці не уточнюють імені, але йдеться про Анатолія Тимощука.

У вересні минулого року його клуб брав участь у матчі, учасники якого допомагали збирати гроші на підтримку військових підрозділів РФ, які комплектуються з футбольних хуліганів та воюють на території України.

Футболки з автографами учасників матчу продавали з аукціону. Підтримати армію рф вирішив і колишній український футболіст, футболку якого продали за 700 тис. рублів.

Гроші від продажу лотів пішли на допомогу "106-му розвідувальному батальйону" ЗС РФ, відомому як "розвідзагін 106 "Москва", а надалі перейменованому в "светлояр" ЗС РФ.

Як додали у прокуратурі, в січні 2023 року РНБО застосувала до Тимощука персональні економічні санкції, а згодом його позбавили усіх державних нагород.

Йому загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Як повідомлялося, Служба безпеки 24 квітня повідомила ексдепутату Верховної Ради, ексмеру Херсона та зраднику Володимиру Сальдо підозру в заволодінні Херсонського нафтоперевалювального комплексу у 2022 році.

Автор: 

прокуратура (369) Тимощук Анатолій (1)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+30
Га@дон - он и в Африке га@дон. А как дышал, как дышал! Во флаг заворачивался "патриот" хренов. А променял страну на вонючее бабло *****.
показати весь коментар
16.05.2025 13:26 Відповісти
+20
підар
показати весь коментар
16.05.2025 13:30 Відповісти
+6
Йому не буде спокою ніде: зрадників ненавидять усюди. У росії - тим більше. Вихідці з України там сидять під грифом "склонєн к прєдатєльству". Якщо ситуація хитнеться - його ... ізолюють.
показати весь коментар
16.05.2025 14:46 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Га@дон - он и в Африке га@дон. А как дышал, как дышал! Во флаг заворачивался "патриот" хренов. А променял страну на вонючее бабло *****.
показати весь коментар
16.05.2025 13:26 Відповісти
підар
показати весь коментар
16.05.2025 13:30 Відповісти
Це при тому, що батько Тимощука в ТрО вступив у 2022, а його родич ще в АТО загинув...
показати весь коментар
16.05.2025 19:43 Відповісти
Как не банально звучит, но в семье не без урода. Как он относится к своим детям говорит обо всем.
показати весь коментар
16.05.2025 20:21 Відповісти
«Батько Тимощука 100% не в ТрО», - ексдружина волинського футболіста-зрадника

https://www.volynpost.com/news/234113-batko-tymoschuka-100-ne-v-tro--eksdruzhyna-volynskogo-futbolista-zradnyka
показати весь коментар
17.05.2025 05:38 Відповісти
Ваша характеристика підходить майже кожному представнику зеко манди.
показати весь коментар
18.05.2025 11:59 Відповісти
Йому не буде спокою ніде: зрадників ненавидять усюди. У росії - тим більше. Вихідці з України там сидять під грифом "склонєн к прєдатєльству". Якщо ситуація хитнеться - його ... ізолюють.
показати весь коментар
16.05.2025 14:46 Відповісти
маєш на увазі присплять підара( літературно евтаназія)
показати весь коментар
16.05.2025 22:39 Відповісти
Вийде в тираж, і буде ганчіркою для витирання ніг.
показати весь коментар
18.05.2025 09:16 Відповісти
...грохнуть його, через деякий час почуємо таку новину!!!!
показати весь коментар
16.05.2025 18:26 Відповісти
Самый ярый потриот со всего Шахтера наминуточку)
показати весь коментар
16.05.2025 18:50 Відповісти
мудила...
показати весь коментар
16.05.2025 18:53 Відповісти
Звичайне бидло.
показати весь коментар
16.05.2025 19:02 Відповісти
спалити чучело тимощука в луцьку!!!
показати весь коментар
16.05.2025 19:04 Відповісти
Повісити нахрен біля кінотеатру "Промінь".
показати весь коментар
17.05.2025 14:53 Відповісти
2 підара тАляна-
петуШарій і ПетИмощук були б гарно супружньою парою
показати весь коментар
16.05.2025 19:54 Відповісти
Український Моссад має знайти цього урода.
показати весь коментар
16.05.2025 20:03 Відповісти
Ракіцький з рашкi повернувся, а цей патріот там залишився.
Типовий зрадник.
показати весь коментар
16.05.2025 21:55 Відповісти
Народ , а хтось щось знає про його батьків в ЛУЦЬКУ? Вони втікли з Луцька ? Може хату їхню спалили ? Надіюсь . Або по оптимістичному сценарію може відреклися від свого-цього підара?(хоча не вірю)
показати весь коментар
16.05.2025 22:37 Відповісти
Батько Тимощука:

"А відносно того, як ми маємо ставитися до непублічних українців, які працюють в Росії, то скажу одне: люди їдуть за кордон не від доброго життя.
Якби вони в рідній державі мали достойний заробіток, щоб прогодувати сім'ю, то цього не було б».

https://volyn.tabloyid.com/layf/batko-tymoshchuka-syn-buv-shokovanyy-diznavshys-pro-akciyu-v-lucku

Голодував бідненький, з голоду опух
показати весь коментар
17.05.2025 05:44 Відповісти
Та вже ж був один " кормилец сім'ї " Селезньов , бігав десь по кацапських футбол-клубах поки не оторопався ...
показати весь коментар
17.05.2025 16:18 Відповісти
…19 лютого 2017 р. під м. Авдіївка на Донеччині від кулі рашистського снайпера загинув зведений брат української дружини Анатолія Тимощука, по суті швагро - лучанин Максим Гринчишин.

А 9 мая «Тімоха» уже покладав у Санкт-Петербурзі квіти з колорадською стрічкою окупантів до пам'ятника «Родіна-мать»…
показати весь коментар
17.05.2025 05:51 Відповісти
показати весь коментар
17.05.2025 05:53 Відповісти
показати весь коментар
17.05.2025 05:55 Відповісти
Московіти прикупили, продажне лайно з України, як це вони зробили, з тисячами ригоАНАЛІВ та інших запроданців, що потікали з України, з 2014 року, на московщину, але свої БІЗНЕСИ, вони, так і досі, мають в Україні! Вони, для зеленського разумкова+стефанчука гончарука+шмигаля, невидимі!?! Мабуть, їм пороблено, як і генпрокурорам, з 2014 року!?!?
Гетьманцев, татаров, єрмак, баканов, резніков, гончарук, та інша Привладна свора, в урядовому кварталі, про це ДОБРЕ знпають, разом з КУПОЮ «сіромах» - держСекретарів КМУ та ЦОВВ!!
показати весь коментар
17.05.2025 16:01 Відповісти
ПАДЛЮКА.
показати весь коментар
17.05.2025 16:11 Відповісти
Тимощук - ідеальний українець для путіна. Колаборант без роду без племені, за гроші продасть і батька з матір'ю.
показати весь коментар
17.05.2025 16:35 Відповісти
волинський пристосуванець
показати весь коментар
17.05.2025 16:41 Відповісти
are you guys thinking what i am thinking?
показати весь коментар
18.05.2025 08:35 Відповісти

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 