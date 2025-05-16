Фінансував російську армію: Колишньому капітану збірної України Тимощуку повідомили про підозру
Колишньому капітану збірної України з футболу заочно повідомлено про підозру у пособництві державі-агресору. Він давно мешкає в Росії та підтримує ворожі військові підрозділи.
Про це повідомила Київська міська прокуратура.
Зазначається, що екскапітан збірної з 2017 року працює асистентом головного тренера пітерського футбольного клубу "Зеніт". Правоохоронці не уточнюють імені, але йдеться про Анатолія Тимощука.
У вересні минулого року його клуб брав участь у матчі, учасники якого допомагали збирати гроші на підтримку військових підрозділів РФ, які комплектуються з футбольних хуліганів та воюють на території України.
Футболки з автографами учасників матчу продавали з аукціону. Підтримати армію рф вирішив і колишній український футболіст, футболку якого продали за 700 тис. рублів.
Гроші від продажу лотів пішли на допомогу "106-му розвідувальному батальйону" ЗС РФ, відомому як "розвідзагін 106 "Москва", а надалі перейменованому в "светлояр" ЗС РФ.
Як додали у прокуратурі, в січні 2023 року РНБО застосувала до Тимощука персональні економічні санкції, а згодом його позбавили усіх державних нагород.
Йому загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
Як повідомлялося, Служба безпеки 24 квітня повідомила ексдепутату Верховної Ради, ексмеру Херсона та зраднику Володимиру Сальдо підозру в заволодінні Херсонського нафтоперевалювального комплексу у 2022 році.
https://www.volynpost.com/news/234113-batko-tymoschuka-100-ne-v-tro--eksdruzhyna-volynskogo-futbolista-zradnyka
петуШарій і ПетИмощук були б гарно супружньою парою
Типовий зрадник.
"А відносно того, як ми маємо ставитися до непублічних українців, які працюють в Росії, то скажу одне: люди їдуть за кордон не від доброго життя.
Якби вони в рідній державі мали достойний заробіток, щоб прогодувати сім'ю, то цього не було б».
https://volyn.tabloyid.com/layf/batko-tymoshchuka-syn-buv-shokovanyy-diznavshys-pro-akciyu-v-lucku
Голодував бідненький, з голоду опух
А 9 мая «Тімоха» уже покладав у Санкт-Петербурзі квіти з колорадською стрічкою окупантів до пам'ятника «Родіна-мать»…
Гетьманцев, татаров, єрмак, баканов, резніков, гончарук, та інша Привладна свора, в урядовому кварталі, про це ДОБРЕ знпають, разом з КУПОЮ «сіромах» - держСекретарів КМУ та ЦОВВ!!