Транспортні компанії закликали віцепрем’єра Кулебу стримати підвищення тарифів на контейнерні перевезення

Оператори ринку iнтермодальних перевезень України звернулися до віцепрем’єр-міністра з відновлення – міністра розвитку громад та територій Олексія Кулеби з проханням не допустити здорожчання контейнерних перевезень "Укрзалізниці", адже це призведе до падіння доходів держбюджету та стане перепоною для інтеграції України у транспортну систему ЄС.

Про це йдеться у листі, який підписали зокрема компанії MAERSK Ukraine LTD, MSC Ukraine LLC, CMA CGM Shipping agencies, передає УНІАН.

"Незважаючи на вiйськовi дiї та нестабiльну економiчну ситуацiю, учасники ринку контейнерних перевезень докладають максимум зусиль для просування продукцiї національних виробників на глобальні світові ринки. Завдяки цій роботі за пiдсумками 2024 року майже вдалося вiдновити обсяги перевезень вантажiв у контейнерах до рівня, який існував до повномасштабного вторгнення. Але дії "Укрзалізниці" нівелюють ці зусилля", – йдеться у листі.

Учасники ринку нагадали, що "Укрзалізниця" висунула ініціативу щодо вирiвнювання вартості перевезень вантажiв у контейнерах, під критерiї яких можуть пiдпадасти і завантаженi двадцятифутовi контейнери масою брутто бiльше 26 тонн. Ця ініціатива направлена на те, щоб вирівняти вартість перевезень зернових вантажiв у контейнерах та спецiалiзованому рухомому складi (хоперах зерновозах).

Але натомість вона може призвести лише до переорієнтування вантажів на автошляхи, та до падіння доходів самої "Укрзалізниці", попереджають транспортники.

"На фонi того, що зараз вартість перевезення залiзницею i автотранспортом при фактично однакових комплексних цiнах схиляється у бiк перевезення вантажiвками за рахунок часу доставки (1 доба автiвкою замiсть 5 дiб залiзницею), а також можливостi роботи автоперевiзникiв за готiвковий розрахунок, підвищення тарифів державного залізничного монополiста фактично виштовхує десятки тисяч контейнерiв iз залiзницi на автомобiльнi шляхи", – попереджають підписанти звернення.

У такому випадку, замiсть очiкуваних додаткових надходжень, "Укрзалiзниця" та її партнери можуть втратити сотні мiльйонiв гривень за рахунок зменшення обсягiв перевезень, а держава буде вимушена спрямовувати додаткові кошти на утримання та ремонт автошляхiв.

"Просимо звернути увагу, що якщо i потрiбно робити коригування вартості перевезення вантажiв в залежності вiд ваги, то робити це потрібно, спираючись на масу нетто вище нiж 28,5 тонни – виходячи з логiки, що це той сегмент перевезень, який став каталiзатором пропозицiї пiдвищення вартості перевезень вантажiв у так званих "балкових" контейнерах, i не має стосунку до переважної бiльшостi операторiв контейнерних перевезень", – зазначається у листі.

Перевізники наголошують, що таке рішення дозволить усунути розбіжності у тарифікації перевезень зерна, і водночас зберегти обсяги контейнерних перевезень.

"Це може покласти край конкурентним баталіям, у якi було втягнуто залiзничного перевiзника мiж зернотрейдерами, якi перевозять збiжжя контейнерами з лiнiйних елеваторiв на елеватори у портах з використанням прихованих преференцiй та переваг, наданих статусом "iнтермодальний поїзд" та окремим договором на органiзацiю їх курсування, і тими, хто використовує для цих перевезень стандартнi хопери-зерновози", – наголосили підписанти.

Як повідомлялося, раніше голова Федерації роботодавців транспорту України (ФРТУ), перший міністр транспорту України Орест Климпуш заявив, що деякі учасники ринку зловживають тарифними умовами, запровадженими з цією метою розвитку контейнерних перевезень до Європи.

Але підвищення тарифів на контейнерні перевезення "Укразалізниці" для всіх вантажів нівелює головну перевага, яка стимулює розвиток залізничних контейнерних перевезень та забезпечує зростання експорту та збільшення торгівлі з ЄС.