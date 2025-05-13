Від підвищення вантажних тарифів "Укрзалізниці" виграють тільки автоперевізники, – президент ВСВБ

Намагання "Укрзалізниці" підвищити вантажні тарифи на 37% призведе до того, що українська продукція стане неконкурентною навіть на власному ринку.

Про це заявив президент Всеукраїнської спілки виробників будматеріалів (ВСВБ) Костянтин Салій, передає галузевий портал GMK Center.

Він нагадав, що "Укрзалізниця" ще минулого року планувала підвищити тарифи, але була вимушена відкласти це рішення через різку критику від бізнесу.

"Ця індексація стане значним ударом по конкурентоздатності українських виробників навіть на внутрішньому ринку: у багатьох виробників в центральній частині України та прифронтових регіонах сильно зростуть витрати на залізничні перевезення в західні регіони. Ми не зможемо витримати там конкуренцію з продукцією з Польщі, Угорщини, Румунії. Оскільки в бізнесі головним критерієм є ціна, то українська продукція буде неконкурентоспроможною", – пояснив Салій.

Він зауважив, що підняття тарифів "Укрзалізниці" б’є насамперед по чесних платниках податків, які працюють максимально прозоро. Водночас тим, хто торгує краденим, наприклад, піском, або ввозить матеріали контрабандою через митницю, цілком байдуже на нові тарифи.

"Якщо це потрібно для того, аби підготувати український ринок для заміщення наших виробників іноземними, тоді все виглядає дуже логічно. Але насправді це подвійна зрада – вичавити останні кошти з бізнесу, вбити його конкурентоспроможність, а потім – запустити іноземних виробників", – наголосив Салій.

За його словами, зараз державний монополіст працює неефективно, тож коли Україна переможе, у роботі "Укрзалізниці" потрібно буде багато чого змінювати. Наразі ж важливо утримати тарифи на поточному рівні, щоб дати економіці стимул для розвитку, інакше споживач вимушено перейде на перевезення автотранспортом, і від підвищення тарифів на залізничні перевезення виграють перш за все автоперевізники.

"Наміри "Укрзалізниці" підвищити тариф – це продумана диверсія, хаотичне намагання десь знайти додаткові кошти, без будь-яких інших змін – розвитку додаткових послуг, ведення ефективної роботи та ін. Компанія отримує великі кредити та гранти від міжнародних партнерів, але її клієнти не відчувають ефекту від цих коштів", – додав експерт.

Читайте також: "Укрзалізниця" отримала 4,2 мільярда збитку, хоча заробила торік понад 100 млрд грн, – "Опендатабот"

Як повідомлялося, раніше "Укрзалізниця" ініціювала підвищення вантажних тарифів на 37%. У свою чергу бізнес-спільнота попередила про критичну загрозу, яку становить це рішення для економіки України. У "Дунайському пароплавстві" заявили про зупинку флоту у разі підвищення тарифу, а у будівельній асоціації попередили про можливе подорожчання будматеріалів на 15%.

Своєю чергою експерти залізничного ринку заявили, що "Укрзалізниця" має оптимізувати надлишкову інфраструктуру, яка наразі продукує величезні збитки, та перейти до системи тарифоутворення, яка передбачає сплату тільки за наданий обсяг послуг. Зараз, як відомо, компанія включає до вантажного тарифу весь обсяг збитків, які має.