Влада Сирії передасть відібраний у Росії порт Тартус в управління компанії з ОАЕ

Уряд Сирії підписав меморандум з найбільшим у світі портовим оператором DP World (ОАЕ) про залучення інвестицій на загальну суму $800 мільйонів у розвиток сирійського порту Тартус.

Меморандум передбачає будівництво, управління та експлуатацію багатоцільового вантажного терміналу в порту Тартус, створення особливих економічних зон та зон вільної торгівлі, повідомляє Reuters із посиланням на сирійське інформагентство SANA.

Угоду підписали після заяви президента США Дональда Трампа про намір скасувати санкції щодо Сирії під час візиту до Саудівської Аравії. Вони були запроваджені за часів колишнього президента Сирії Башара Асада, який нині переховується у Росії.

Меморандум з компанією з ОАЕ щодо розвитку порту Тартус уклали після того, як нова влада Сирії розірвала угоду про спільне управління портом з Росією.

Як повідомлялося, у січні нова влада Сирії розірвала інвестиційну угоду з російською компанією, якій за часів правління Башара Асада передали в управління морський порт Тартус на узбережжі Середземного моря, де також знаходилася база військово-морського флоту РФ.

Що відомо про військово-морську базу Росії у Сирії?

Нагадаємо, у 2019 році російський віцепрем’єр Юрій Борисов заявив, що Москва та Дамаск домовилися про передачу порту Тартус в оренду компанії "Стройтрансгаз" строком на 49 років. Вона обіцяла вкласти у розвиток порту $500 мільйонів, але скільки із цієї суми було інвестовано, невідомо. Тодішня сирійська влада також очікувала збільшення продуктивності порту з 4 до 38 мільйонів тонн на рік.

ВАТ "Стройтрансгаз" – велика російська інженерно-будівельна компанія. Спочатку вона була дочірньою компанією "Газпрому", але тепер контролюється близьким другому російського диктатора Путіна Геннадієм Тімченком.

У Сирії Росія мала дві великі постійні військові бази – авіаційну "Хмеймім" у районі Латакії та морську в Тартусі. Наприкінці листопада 2024 року сирійські антиурядові сили на чолі з угрупованням "Хаят Тахрір аш-Шам" повалили режим лояльного до Москви Башара Асада. Після цього російські кораблі тимчасово залишили порт у Тартусі.

Порт у Тартусі – другий за розміром порт Сирії. З 1970-х років там розташований єдиний пункт матеріально-технічного забезпечення військового флоту СРСР, а згодом РФ у Середземному морі. Він дозволяє проводити ремонт суден та поповнювати запаси, тому російським кораблям не потрібно повертатися до портів Чорного моря.