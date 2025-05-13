Трамп заявив про намір зняти санкції з Сирії після падіння режиму Асада
Американський лідер Дональд Трамп заявив, що планує скасувати санкції проти Сирії після повалення режиму Башара Асада.
Про це він сказав під час виступу на інвестиційному форумі в Саудівській Аравії, передає CNN, інформує Цензор.НЕТ.
"Я віддам наказ про припинення санкцій проти Сирії, щоб дати їм шанс на велич. Санкції були жорстокими та руйнівними, і все-таки на той час вони виконували важливу - справді важливу - функцію. Але тепер їхній час закінчитися. Удачі, Сиріє! Покажи нам щось особливе",- сказав глава Білого дому.
Трамп розповів, що вищезгадане рішення він ухвалив після обговорення ситуації в Сирії з наслідним принцом Саудівської Аравії Мухаммедом бін Салманом та президентом Туреччини Реджепом Ердоганом.
Президент США також висловив сподівання, що новому уряду Сирії "вдасться стабілізувати ситуацію в країні та зберегти мир".
до сих пор действует Поправка Джексона - Вэника, прийнята в 1974 р. та відмінена аж в 2006 р. по відношнню до України та в 2012 р. по відношенню до рашки
вже всі совєцькі євреї давно виїхали, а санкції все ще працювали добрих 15 !!!! років
Він може також піти на створення демілітаризованої зони між Сирією та Ізраїлем, або дозволити Тель-Авіву зберегти присутність сил безпеки на південному заході країни поруч із Голанськими висотами.
Нічого з озвучених раніше хотєлок ***** Зеля не підпише , хоч тиснутиме трамп на нього хоч ні . Та американці вже навіть і самі визнали що - ***** забагато хоче .
Можливо ***** в чомусь - дал заднюю , тобто відмовилось від своїх абсолютно божевільних і тому нездійсненних вимог , але я дуже сумніваюсь .