УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10953 відвідувача онлайн
Новини США знімуть санкції з Сирії
1 379 10

Трамп заявив про намір зняти санкції з Сирії після падіння режиму Асада

Трамп хоче зняти санкції з Сирії

Американський лідер Дональд Трамп заявив, що планує скасувати санкції проти Сирії після повалення режиму Башара Асада.

Про це він сказав під час виступу на інвестиційному форумі в Саудівській Аравії, передає CNN, інформує Цензор.НЕТ.

"Я віддам наказ про припинення санкцій проти Сирії, щоб дати їм шанс на велич. Санкції були жорстокими та руйнівними, і все-таки на той час вони виконували важливу - справді важливу - функцію. Але тепер їхній час закінчитися. Удачі, Сиріє! Покажи нам щось особливе",- сказав глава Білого дому.

Трамп розповів, що вищезгадане рішення він ухвалив після обговорення ситуації в Сирії з наслідним принцом Саудівської Аравії Мухаммедом бін Салманом та президентом Туреччини Реджепом Ердоганом.

Президент США також висловив сподівання, що новому уряду Сирії "вдасться стабілізувати ситуацію в країні та зберегти мир".

Читайте також: США скоротять свій контингент у Сирії, - Пентагон

Автор: 

санкції (12573) Сирія (1881) США (24070)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+4
То понти , як і завжди . Їм брехати як - "два пальця об асфальт " . На те вона й кацапська преса .
Нічого з озвучених раніше хотєлок ***** Зеля не підпише , хоч тиснутиме трамп на нього хоч ні . Та американці вже навіть і самі визнали що - ***** забагато хоче .
Можливо ***** в чомусь - дал заднюю , тобто відмовилось від своїх абсолютно божевільних і тому нездійсненних вимог , але я дуже сумніваюсь .
показати весь коментар
13.05.2025 22:15 Відповісти
+1
Сирія вже показала особливе - залишила військові бази кацапів
показати весь коментар
13.05.2025 21:54 Відповісти
+1
А коли вже Трамп звалить режим путіна?
показати весь коментар
13.05.2025 21:55 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сирия это теперь Турция? Или это Турция, Израиль, Курдистан, ИГИЛ и ерефные базы в качестве вишенки?
показати весь коментар
13.05.2025 21:53 Відповісти
Сирія вже показала особливе - залишила військові бази кацапів
показати весь коментар
13.05.2025 21:54 Відповісти
А коли вже Трамп звалить режим путіна?
показати весь коментар
13.05.2025 21:55 Відповісти
Вони до сих пір не зняли?)
показати весь коментар
13.05.2025 21:57 Відповісти
"и я не удивлюсь, если завтра узнаю что...."

до сих пор действует Поправка Джексона - Вэника, прийнята в 1974 р. та відмінена аж в 2006 р. по відношнню до України та в 2012 р. по відношенню до рашки

вже всі совєцькі євреї давно виїхали, а санкції все ще працювали добрих 15 !!!! років

.
показати весь коментар
14.05.2025 00:09 Відповісти
Тимчасовий сирійський президент Ахмад аль-Шараа прагне зняття санкцій зі своєї країни, і заради цього готовий піти на певні поступки перед Заходом. Зокрема, за даними The Times, він не проти укласти з Трампом угоду про корисні копалини за українським зразком.
показати весь коментар
13.05.2025 21:58 Відповісти
В обмін на скасування санкцій сирійський лідер може навіть запропонувати розпочати переговори щодо приєднання до Авраамових угод - договорів щодо нормалізації відносин між арабськими країнами та Ізраїлем, які вже підписали ОАЕ та Бахрейн, повідомляють джерела The Times.

Він може також піти на створення демілітаризованої зони між Сирією та Ізраїлем, або дозволити Тель-Авіву зберегти присутність сил безпеки на південному заході країни поруч із Голанськими висотами.
показати весь коментар
13.05.2025 22:00 Відповісти
Російські ЗМІ https://x.com/i/status/1922316175863689569 поширюють мулю, начебто вже існує якийсь погоджений між Тромбом і ****** текст "мирної угоди", який американці завтра нададуть Зеленському на ознайомлення й будуть тиснути, щоби він його підписав в Стамбулі в четвер. І якщо буде його на те згода, то Тромб і ***** також прилетять на підписання.
показати весь коментар
13.05.2025 22:02 Відповісти
То понти , як і завжди . Їм брехати як - "два пальця об асфальт " . На те вона й кацапська преса .
Нічого з озвучених раніше хотєлок ***** Зеля не підпише , хоч тиснутиме трамп на нього хоч ні . Та американці вже навіть і самі визнали що - ***** забагато хоче .
Можливо ***** в чомусь - дал заднюю , тобто відмовилось від своїх абсолютно божевільних і тому нездійсненних вимог , але я дуже сумніваюсь .
показати весь коментар
13.05.2025 22:15 Відповісти
Ага. Погодиться залишити за Україною кілька сіл у Запорізькій області.
показати весь коментар
13.05.2025 22:43 Відповісти
 
 