Трамп заявил о намерении снять санкции с Сирии после падения режима Асада

Американский лидер Дональд Трамп заявил, что планирует отменить санкции против Сирии после свержения режима Башара Асада.

Об этом он сказал во время выступления на инвестиционном форуме в Саудовской Аравии, передает CNN, информирует Цензор.НЕТ.

"Я отдам приказ о прекращении санкций против Сирии, чтобы дать им шанс на величие. Санкции были жестокими и разрушительными, и все-таки в то время они выполняли важную - действительно важную - функцию. Но теперь их время закончиться. Удачи, Сирия! Покажи нам что-то особенное",- сказал глава Белого дома.

Трамп рассказал, что вышеупомянутое решение он принял после обсуждения ситуации в Сирии с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бин Салманом и президентом Турции Реджепом Эрдоганом.

Президент США также выразил надежду, что новому правительству Сирии "удастся стабилизировать ситуацию в стране и сохранить мир".

