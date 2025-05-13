Трамп заявил о намерении снять санкции с Сирии после падения режима Асада
Американский лидер Дональд Трамп заявил, что планирует отменить санкции против Сирии после свержения режима Башара Асада.
Об этом он сказал во время выступления на инвестиционном форуме в Саудовской Аравии, передает CNN, информирует Цензор.НЕТ.
"Я отдам приказ о прекращении санкций против Сирии, чтобы дать им шанс на величие. Санкции были жестокими и разрушительными, и все-таки в то время они выполняли важную - действительно важную - функцию. Но теперь их время закончиться. Удачи, Сирия! Покажи нам что-то особенное",- сказал глава Белого дома.
Трамп рассказал, что вышеупомянутое решение он принял после обсуждения ситуации в Сирии с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бин Салманом и президентом Турции Реджепом Эрдоганом.
Президент США также выразил надежду, что новому правительству Сирии "удастся стабилизировать ситуацию в стране и сохранить мир".
до сих пор действует Поправка Джексона - Вэника, прийнята в 1974 р. та відмінена аж в 2006 р. по відношнню до України та в 2012 р. по відношенню до рашки
вже всі совєцькі євреї давно виїхали, а санкції все ще працювали добрих 15 !!!! років
.
Він може також піти на створення демілітаризованої зони між Сирією та Ізраїлем, або дозволити Тель-Авіву зберегти присутність сил безпеки на південному заході країни поруч із Голанськими висотами.
Нічого з озвучених раніше хотєлок ***** Зеля не підпише , хоч тиснутиме трамп на нього хоч ні . Та американці вже навіть і самі визнали що - ***** забагато хоче .
Можливо ***** в чомусь - дал заднюю , тобто відмовилось від своїх абсолютно божевільних і тому нездійсненних вимог , але я дуже сумніваюсь .