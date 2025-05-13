РУС
1 379 10

Американский лидер Дональд Трамп заявил, что планирует отменить санкции против Сирии после свержения режима Башара Асада.

Об этом он сказал во время выступления на инвестиционном форуме в Саудовской Аравии, передает CNN, информирует Цензор.НЕТ.

"Я отдам приказ о прекращении санкций против Сирии, чтобы дать им шанс на величие. Санкции были жестокими и разрушительными, и все-таки в то время они выполняли важную - действительно важную - функцию. Но теперь их время закончиться. Удачи, Сирия! Покажи нам что-то особенное",- сказал глава Белого дома.

Трамп рассказал, что вышеупомянутое решение он принял после обсуждения ситуации в Сирии с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бин Салманом и президентом Турции Реджепом Эрдоганом.

Президент США также выразил надежду, что новому правительству Сирии "удастся стабилизировать ситуацию в стране и сохранить мир".

Читайте также: США сократят свой контингент в Сирии, - Пентагон

санкции (11765) Сирия (3159) США (27726)
+4
То понти , як і завжди . Їм брехати як - "два пальця об асфальт " . На те вона й кацапська преса .
Нічого з озвучених раніше хотєлок ***** Зеля не підпише , хоч тиснутиме трамп на нього хоч ні . Та американці вже навіть і самі визнали що - ***** забагато хоче .
Можливо ***** в чомусь - дал заднюю , тобто відмовилось від своїх абсолютно божевільних і тому нездійсненних вимог , але я дуже сумніваюсь .
13.05.2025 22:15 Ответить
+1
Сирія вже показала особливе - залишила військові бази кацапів
13.05.2025 21:54 Ответить
+1
А коли вже Трамп звалить режим путіна?
13.05.2025 21:55 Ответить
Сирия это теперь Турция? Или это Турция, Израиль, Курдистан, ИГИЛ и ерефные базы в качестве вишенки?
13.05.2025 21:53 Ответить
13.05.2025 21:54 Ответить
13.05.2025 21:55 Ответить
Вони до сих пір не зняли?)
13.05.2025 21:57 Ответить
"и я не удивлюсь, если завтра узнаю что...."

до сих пор действует Поправка Джексона - Вэника, прийнята в 1974 р. та відмінена аж в 2006 р. по відношнню до України та в 2012 р. по відношенню до рашки

вже всі совєцькі євреї давно виїхали, а санкції все ще працювали добрих 15 !!!! років

.
14.05.2025 00:09 Ответить
Тимчасовий сирійський президент Ахмад аль-Шараа прагне зняття санкцій зі своєї країни, і заради цього готовий піти на певні поступки перед Заходом. Зокрема, за даними The Times, він не проти укласти з Трампом угоду про корисні копалини за українським зразком.
13.05.2025 21:58 Ответить
В обмін на скасування санкцій сирійський лідер може навіть запропонувати розпочати переговори щодо приєднання до Авраамових угод - договорів щодо нормалізації відносин між арабськими країнами та Ізраїлем, які вже підписали ОАЕ та Бахрейн, повідомляють джерела The Times.

Він може також піти на створення демілітаризованої зони між Сирією та Ізраїлем, або дозволити Тель-Авіву зберегти присутність сил безпеки на південному заході країни поруч із Голанськими висотами.
13.05.2025 22:00 Ответить
Російські ЗМІ https://x.com/i/status/1922316175863689569 поширюють мулю, начебто вже існує якийсь погоджений між Тромбом і ****** текст "мирної угоди", який американці завтра нададуть Зеленському на ознайомлення й будуть тиснути, щоби він його підписав в Стамбулі в четвер. І якщо буде його на те згода, то Тромб і ***** також прилетять на підписання.
13.05.2025 22:02 Ответить
13.05.2025 22:15 Ответить
Ага. Погодиться залишити за Україною кілька сіл у Запорізькій області.
13.05.2025 22:43 Ответить
 
 