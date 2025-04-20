США скоротять свій контингент у Сирії, - Пентагон

У Пентагоні підтвердили наміри скоротити військову присутність США в Сирії. Раніше про це писали американські ЗМІ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на заяву речника Міноборони США Шона Парнелла.

За його словами, США мають намір на понад половину скоротити свій контингент, дислокований у Сирії. Найближчими місяцями американська військова присутність в країні буде зменшена до менш ніж 1000 військових

Однак, як зауважив речник, Центральне командування США, яке відповідає за Близький Схід, як і раніше, буде готове здійснювати атаки на "залишки "Ісламської держави" (ІД) в Сирії".

Як пояснив Парнелл, шеф Пентагону Піт Гегсет наказав "консолідувати сили США у Сирії" в "обраних місцях", однак не деталізував, де саме.

"Визнаючи успіх, який Сполучені Штати досягли проти "ІДІЛ", у тому числі забезпечивши його територіальну поразку у 2019 році за часи президента Трампа, міністр оборони наказав консолідувати американські сили в Сирії. Ця консолідація відображає значні кроки, які ми зробили для зниження привабливості та оперативної спроможності "ІДІЛ" на регіональному та глобальному рівнях. Цей процес призведе до скорочення присутності США в Сирії до менш ніж тисячі військовослужбовців в найближчі місяці",- сказав речник.

Він додав, що загроза тероризму існує не лише на Близькому Сході.

"Ми будемо пильні на кожному континенті, щоб переконатися, що "ІДІЛ" ніде сховатися", - додав Парнелл.

Раніше видання New York Times писало, що США закривають три з восьми військових баз на північному сході Сирії та виводять сотні військових.

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Падіння режиму Асада

Нагадаємо, що 28 листопада після чотирьох років відносного затишшя бої між силами Башара Асада та опозиційними групами відновилися з новою силою на околицях Алеппо.

29 листопада "Хайят Тахрір аш-Шам" (HTS), яка очолює коаліцію опозиційних сил у Сирії, зайшла в Алеппо та вступила у зіткнення з урядовими силами на західній околиці міста.

30 листопада Збройні сили Сирії оголосили про "тимчасове виведення військ"з Алеппо для підготовки контрнаступу проти опозиційних сил.

За даними Al Arabia, повстанці в Сирії взяли під контроль Алеппо.

Новообраний президент США Дональд Трамп заявив, що США не повинні втручатися у конфлікт, що розвивається в Сирії.

Агентство Bloomberg писало, що на тлі наближення повстанців до Дамаску сирійський диктатор Башар Асад вирішив вдатися до непрямих дипломатичних звернень до США та новообраного президента Дональда Трампа, щоб спробувати залишитися при владі.

8 грудня стало відомо, що сирійські опозиціонери зайняли Дамаск та оголосили про втечу Асада.

Згодом Україна висловила підтримку новій владі Сирії, яка скасувала угоду з Росією щодо управління морським портом Тартус та запровадила заборону на імпорт російських товарів.

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