Гривня завершує тиждень зниженням: Нацбанк встановив офіційний курс на понеділок

Офіційний курс долара і євро НБУ на 19 травня

Курс гривні знижується щодо долара США і євро наприкінці робочого тижня.

За підсумками торгів на міжбанку Нацбанк встановив офіційний курс гривні до долара США на понеділок, 19 травня, на рівні 41,4983 грн/$, порівняно із 41,4709 грн/$ у п'ятницю. Нагадаємо, 13 січня курс гривні опускався до історичного мінімуму на рівні 42,2841 грн/$.

Водночас курс гривні до євро знизився на 7 копійок до 46,4490 грн за євро. 22 квітня він оновив історичний мінімум, опустившись до 47,7653 грн за євро.

Читайте також: Гривня девальвувала за рік майже на 10%, але ситуація контрольована, – Гетманцев

Нагадаємо, Національний банк оголосив про перехід до режиму керованої гнучкості обмінного курсу гривні із 3 жовтня 2023 року, відмовляючись від фіксованого курсу гривні, який діяв від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну 24 лютого 2022 року.

За цього режиму офіційний курс визначатиметься на міжбанківському ринку, а не встановлюватиметься директивно Національним банком. Водночас НБУ і далі контролюватиме ситуацію та на постійній основі компенсуватиме структурний дефіцит іноземної валюти на міжбанківському валютному ринку.

Коментувати
Гривня завершує тиждень зхниженням

Зхниження - це дуже нехароше зниження!
16.05.2025 16:08 Відповісти
... це х... зниження !
16.05.2025 16:25 Відповісти

