Борг теплокоммуненерго за газ перевищив 100 мільярдів, – віцепрем’єр Кулеба

Заборгованість підприємств теплокоммуненерго (ТКЕ) перед НАК "Нафтогаз України" за спожитий газ перевищила 100 мільярдів гривень.

Про це віцепрем’єр-міністр з відновлення – міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба розповів під час "Години запитань" до уряду у Верховній Раді, свідчить стенограма засідання, оприлюднена на сайті парламенту.

"На сьогоднішній день у нас, дійсно, є досить велика заборгованість за газ, вона складає більше 100 мільярдів гривень. Ми зі свого боку постійно працюємо з громадами для того, щоб… і з обласними військовими адміністраціями для того, щоб збалансувати цю роботу", – сказав Кулеба, відповідаючи на запитання про суму заборгованості підприємств ТКЕ за паливо.

При цьому віцепрем'єр не відповів на запитання, яких заходів вживає очолюване ним міністерство щоб вирішити цю проблему.

Водночас він поклав відповідальність за підготовку ТКЕ до нового опалювального сезону на місцеву владу.

"Хочу нагадати, що один з основних інструментів підготовки до цього опалювального сезону і наступного опалювального сезону для наших регіонів це є 4% ПДФО, які ми спрямовуємо цільовим методом на безпосередньо проходження опалювального сезону і підтримання інфраструктури", – сказав Кулеба.

Як повідомлялося, станом на осінь 2023 року борги підприємств теплокоммуненерго (ТКЕ) перед НАК "Нафтогаз України" за газ становили 95 млрд грн, розповідав на той час голова правління "Нафтогазу" Олексій Чернишов.

За його словами, у тому числі сума боргу включала 36 млрд грн різниці в тарифах, яку уряд обіцяв покрити за рахунок коштів держбюджету, але це рішення досі не затвердили.