БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Новини
785 7

Борг теплокоммуненерго за газ перевищив 100 мільярдів, – віцепрем’єр Кулеба

Віце-прем’єр з відновлення Олексій Кулеба

Заборгованість підприємств теплокоммуненерго (ТКЕ) перед НАК "Нафтогаз України" за спожитий газ перевищила 100 мільярдів гривень.

Про це віцепрем’єр-міністр з відновлення – міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба розповів під час "Години запитань" до уряду у Верховній Раді, свідчить стенограма засідання, оприлюднена на сайті парламенту.

"На сьогоднішній день у нас, дійсно, є досить велика заборгованість за газ, вона складає більше 100 мільярдів гривень. Ми зі свого боку постійно працюємо з громадами для того, щоб… і з обласними військовими адміністраціями для того, щоб збалансувати цю роботу", – сказав Кулеба, відповідаючи на запитання про суму заборгованості підприємств ТКЕ за паливо.

При цьому віцепрем'єр не відповів на запитання, яких заходів вживає очолюване ним міністерство щоб вирішити цю проблему.

Водночас він поклав відповідальність за підготовку ТКЕ до нового опалювального сезону на місцеву владу.

"Хочу нагадати, що один з основних інструментів підготовки до цього опалювального сезону і наступного опалювального сезону для наших регіонів це є 4% ПДФО, які ми спрямовуємо цільовим методом на безпосередньо проходження опалювального сезону і підтримання інфраструктури", – сказав Кулеба.

Читайте також: Ситуація із опаленням у низці міст важка, потрібні спеціальні підходи до відновлення інфраструктури, – Шмигаль

Як повідомлялося, станом на осінь 2023 року борги підприємств теплокоммуненерго (ТКЕ) перед НАК "Нафтогаз України" за газ становили 95 млрд грн, розповідав на той час голова правління "Нафтогазу" Олексій Чернишов.

За його словами, у тому числі сума боргу включала 36 млрд грн різниці в тарифах, яку уряд обіцяв покрити за рахунок коштів держбюджету, але це рішення досі не затвердили.

Автор: 

газ (8072) борг (1903) Нафтогаз (3349) опалення (577) Теплокомуненерго (433) Кулеба Олексій (45)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Так зменьшіть собі зарплати і премії, хитродупі виродки.
показати весь коментар
16.05.2025 16:43 Відповісти
чекаємо на зельоний звіздьож про підвищення тарифів
показати весь коментар
16.05.2025 16:43 Відповісти
Странно было бы будь все иначе. Тарифы заморожены, а цена газа для теплокоммунэнерго? Отсюда и разница. И это отнюдь не вина местных властей.
показати весь коментар
16.05.2025 16:49 Відповісти
Сначала "рубаху рвали" на себе, какое благо повышение коммунальных тарифов, как государство поможет малозабезпеченым! А теперь, что рассказываем? Как в кацапстане? "Денег нет но вы держитесь".
показати весь коментар
16.05.2025 16:51 Відповісти
Борг теплокоммуненерго за газ перевищив 100 мільярдів, - віцепрем'єр Кулеба
===============
спишіть нахер ті борги та й усе
показати весь коментар
16.05.2025 17:35 Відповісти
Бо треба купувати достатню кількість газу до початку опалювального сезону, а не в період пікових цін. За таке штрафувати треба, а не премії мільйонні виписувати.
показати весь коментар
16.05.2025 21:07 Відповісти
А в чому справа!?
Все просто!
У боржників відбирати за борги майно, продавати та відшкодовувати заборгованість!
Можна мобілізовувати боржників у передбаченому порядку!
Чому одні віддають останнє, а інші ні копійки не платять, та ще й тих хто платить вважають дурнями, лохами, невігласами, совками!
За кордоном не сплата податків - найтяжчий злочин перед державою!
показати весь коментар
17.05.2025 13:34 Відповісти

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 