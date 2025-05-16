БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Кабмін розірвав угоду з Росією про співпрацю на митниці. Вона діяла з 1993 року

Кабмін розірвав угоду з Росією про співпрацю на митниці

Кабінет Міністрів припинив дію міжурядової Угоди з Росією про співробітництво та взаємодопомогу в митних справах.

Таке рішення Кабмін ухвалив на засіданні у п'ятницю, 16 травня, повідомив представник уряду у парламенті Тарас Мельничук у Telegram.

Ця Угода була підписана 24 квітня 1993 року у Києві і набула чинності 9 вересня того ж року. Вона досі вказана чинною на офіційному сайті Верховної Ради.

Як повідомлялося, наприкінці березня Кабмін припинив дію Угоди між урядами України та Росії про співробітництво в галузі зв'язку.

Кабмін (7912) росія (14929) митниця (836) митний контроль (203)
