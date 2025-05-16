Нова влада Сирії планує друкувати валюту в ОАЕ та Німеччині замість Росії

Нова влада Сирії планує друкувати власну валюту нового дизайну в ОАЕ та Німеччині замість Росії.

Про це повідомляє Reuters із посиланням на три джерела.

За словами співрозмовників агентства, сирійська влада почала вивчати можливість друку валюти в Німеччині та ОАЕ ще на початку року, ці плани активізувалися після того, як Європейський Союз послабив деякі зі своїх санкцій проти Дамаска в лютому.

Після редизайну місцевої валюти з банкнот сирійського фунта приберуть зображення колишнього диктатора Башара Асада, який переховується у Росії.

Один з ключових спонсорів Асада, Росія, друкувала сирійську валюту протягом останнього десятиліття після того, як ЄС запровадив санкції, що призвели до розірвання контракту з європейськими постачальниками банкнот.

Водночас нова влада Сирії стикається з дефіцитом грошей, тому навіть після втечі Асада Росія продовжувала постачати готівкові фунти, а також пальне та пшеницю до цієї країни, намагаючись домовитись про збереження своїх військових баз.

Це викликало занепокоєння серед європейських держав, які прагнуть обмежити вплив Росії. У лютому ЄС призупинив санкції щодо фінансового сектору Сирії, зокрема дозволивши друкувати валюту.

Сирійський фунт торгувався в п'ятницю на чорному ринку за ціною близько 10 000 за долар США, зміцнившись з приблизно 15 000 до повалення Асада.

Як повідомлялося, уряд Сирії підписав меморандум з найбільшим у світі портовим оператором DP World (ОАЕ) про залучення інвестицій на загальну суму $800 мільйонів у розвиток сирійського порту Тартус.

У січні нова влада Сирії розірвала інвестиційну угоду з російською компанією, якій за часів правління Башара Асада передали в управління морський порт Тартус на узбережжі Середземного моря, де також знаходилася база військово-морського флоту РФ.