На Житомирщині запустили найбільший в Україні завод з переробки промислових конопель

В індустріальному парку "Ма’Рижани" на Житомирщині запрацювало найбільше в Україні підприємство з первинної переробки промислових конопель.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства економіки.

Зазначається, що компанія "Ма'Рижани Хемп Компані" відновила старий льонозавод і збудувала сучасне виробництво потужністю 14000 тонн на рік.

Як розповіли на підприємстві, у 1990-х переробка луб’яних культур в Україні фактично зникла. Разом із нею – і виробництво гребінної пряжі. Це зробило текстильну галузь залежною від імпорту і знизило її конкурентоспроможність.

Щоб змінити ситуацію, у 2023 році "Ма'Рижани Хемп Компані" почала реконструкцію занедбаного льонозаводу.

У 2024 році компанія засіяла 890 га промислових конопель, у 2025-му – вже 1200 га. Це найбільші площі вирощування конопель у Центральній і Східній Європі.

Виробничі площі підприємства становлять 10 тис кв. м, складські – 10,8 тис. кв. м. Наразі вжі повністю завершено будівництво та монтаж обладнання, а також розпочато тестування сировини та виготовлення перших зразків для клієнтів.

Завод вироблятиме довге волокно для текстилю та технічних тканин, коротке волокно для паперу, нетканих матеріалів, ізоляції, а також кострицю – сировину для біопластику, будматеріалів, підстилок для тварин.

За словами міністерки економіки Юлії Свириденко, розвиток власної переробки – це одне з ключових завдань національної економічної ідеї.

"Ми маємо змінити структуру економіки з сировинної на високотехнологічну й наростити виробництво товарів із високою доданою вартістю. Тому ми підтримуємо кожне нове виробництво, яке впроваджує сучасні технології. Це крок до відновлення української економіки та її незалежності", – наголосила вона.

