Нацбанк збільшив продаж валюти до максимуму за останні два місяці

Продаж доларів Національним банком із 12 до 16 травня збільшився до $755,1 млн проти $624,15 млн попереднього тижня.

Про це свідчать дані регулятора.

При цьому минулого тижня Нацбанк придбав на ринку лише $0,2 млн.

Загалом від початку 2025 року НБУ продав із резервів уже $12,98 млрд, а купив – $35,34 млн.

Як повідомлялося, за підсумками 2024 року НБУ продав на міжбанку близько $34,94 мільярда, а купив – лише $0,13 млрд.

У 2023 році Нацбанк продав для підтримки курсу гривні з резервів $28,82 млрд, а купив – лише $0,22 млрд.