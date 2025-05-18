"Укрнафта" отримала дозвіл на видобуток сланцевого газу, від якого відмовилася американська Chevron

ПАТ "Укрнафта" стала стороною угоди про розподіл продукції (УРП) на ділянці Олеська у Львівській та Івано-Франківській областях замість ТОВ "Надра Олеська", якою володіє НАК "Надра України", та дочірньої компанії американського нафтового гіганта Chevron.

Відповідний наказ Держгеонадр №164 від 12 травня оприлюднений на офіційному сайті відомства.

Згідно із документом, власником спеціального дозволу на користування надрами на цій ділянці визначено ПАТ "Укрнафта" замість компаній "Шеврон Юкрейн Б.В." та ТОВ "Надра Олеська".

Як повідомлялося, на початку квітня Кабмін надав згоду на передачу 100% прав та обов’язків ТОВ "Надра Олеська" щодо цієї ділянки на користь ПАТ "Укрнафта".

Читайте також: Кабмін виставить на конкурс дві ділянки нафтогазоносних надр на заході України

Як повідомлялося, раніше ділянку Олеська планувала розробляти американська компанія Chevron.

У 2013 році держава Україна, компанія "Шеврон Україна Б.В." і ТОВ "Надра Олеська" уклали УРП з видобутку вуглеводнів на Олеськоій площі.

Українською стороною УРП з розробки Олеської площі виступало ТОВ "Надра Олеська", яка є спільним підприємством державної НАК "Надра України" (частка в СП – 90%) і ТОВ "СПК-Геосервіс" (частка – 10%).

Проте після початку війни РФ з Україною у 2014 році Chevron вирішила в односторонньому порядку вийти з проєкту освоєння Олеської площі, так і не підписавши операційну угоду. А у липні 2014 року представництво "Шеврон Юкрейн Б. В." (Chevron B. V. Ukraine) оголосило про припинення своєї діяльності в Україні.

У травні 2023 року Міністерство енергетики зазначало, що повномасштабне російське вторгнення призвело до призупинення майже всіх нафтогазових УРП, оскільки інвестори скористалися нормою про форс-мажор.

У червні 2024 року заступник міністра енергетики Микола Колісник заявив, що в Україні виконуються дві УРП з 12, сумарний видобуток вуглеводнів за якими перевищував на той час 100 млн куб. м.