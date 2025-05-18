Найбільший виробник комбайнів у Росії зупиняє виробництво через обвальне падіння попиту, – Reuters

Найбільший виробник сільськогосподарської техніки у Росії – об'єднання "Ростсельмаш" – оголосив про призупинку виробництва через падіння попиту.

Компанія зупинить виробництво з червня і примусово відправить усіх своїх працівників у відпустку, щоб скоротити витрати, передає Reuters.

Зазвичай сезон корпоративних відпусток на підприємствах об'єднання припадав на серпень-вересень, зауважує агентство.

"Цей захід є вимушеним і зумовлений поточною економічною ситуацією в сільськогосподарському секторі. Аграрії не мають коштів на придбання необхідного їм обладнання, що призводить до значного спаду ринку", – йдеться в заяві компанії.

Попит на сільгосптехніку у Росії падає через дорогі кредити, обумовлені високою обліковою ставкою центробанку. Крім того, російські сільгоспвиробники стикаються з труднощами через високі експортні мита, а також зростання цін на паливо та добрива, що робить сільське господарство нерентабельним у багатьох регіонах Росії.

За даними "Ростсєльмашу", продажі російських виробників сільськогосподарської техніки впали на 76% для зернозбиральних комбайнів, на 49% для кормозбиральних комбайнів та на 48% для тракторів порівняно з аналогічним періодом 2021 року.

Як повідомлялося, з осені минулого року "Ростсельмаш" звільнив близько 2 000 співробітників.

В останні роки провідний російський виробник сільгосптехніки був бенефіціаром буму російського сільського господарства. Завдяки дешевим кредитам для російських аграріїв, він також успішно витіснив іноземних конкурентів, однак уряд РФ згорнув більшість програм пільгового кредитування у цій сфері через зростання видатків на війну проти України.