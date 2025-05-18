Найбільший виробник комбайнів у Росії зупиняє виробництво через обвальне падіння попиту, – Reuters
Найбільший виробник сільськогосподарської техніки у Росії – об'єднання "Ростсельмаш" – оголосив про призупинку виробництва через падіння попиту.
Компанія зупинить виробництво з червня і примусово відправить усіх своїх працівників у відпустку, щоб скоротити витрати, передає Reuters.
Зазвичай сезон корпоративних відпусток на підприємствах об'єднання припадав на серпень-вересень, зауважує агентство.
"Цей захід є вимушеним і зумовлений поточною економічною ситуацією в сільськогосподарському секторі. Аграрії не мають коштів на придбання необхідного їм обладнання, що призводить до значного спаду ринку", – йдеться в заяві компанії.
Попит на сільгосптехніку у Росії падає через дорогі кредити, обумовлені високою обліковою ставкою центробанку. Крім того, російські сільгоспвиробники стикаються з труднощами через високі експортні мита, а також зростання цін на паливо та добрива, що робить сільське господарство нерентабельним у багатьох регіонах Росії.
За даними "Ростсєльмашу", продажі російських виробників сільськогосподарської техніки впали на 76% для зернозбиральних комбайнів, на 49% для кормозбиральних комбайнів та на 48% для тракторів порівняно з аналогічним періодом 2021 року.
Як повідомлялося, з осені минулого року "Ростсельмаш" звільнив близько 2 000 співробітників.
В останні роки провідний російський виробник сільгосптехніки був бенефіціаром буму російського сільського господарства. Завдяки дешевим кредитам для російських аграріїв, він також успішно витіснив іноземних конкурентів, однак уряд РФ згорнув більшість програм пільгового кредитування у цій сфері через зростання видатків на війну проти України.
"Пушки вместо масла"
Жить стало СВОвей..."
Швеция, 21 год, Бисмарк на палке !
Завод комбайнов «Ростсельмаш» перенес на июнь вместо августа-сентября единый ежегодный отпуск коллектива. В «Ростсельмаше» считают, что ранний отпуск сотрудников позволит снизить издержки. У аграриев нет средств на покупку необходимой им техники, в результате чего рынок кардинально просел. В 2025 году негативная динамика усугубилась.
С начала года поставки техники сократились у всех производителей по сравнению с тем же периодом 2021 года. Продажи зерноуборочных комбайнов уменьшились на 76%, кормоуборочных - на 49% , тракторов - на 48%.
Продажа полуприцепов для тягачей упала на 50%.четверть перевозчиков закрылась.
засмокче сільське господарство до рівня "дорогого Леонида Ильича".
здихають за хла-сраліна-абрамовича,
та лежать в українському черноземі..
- Почему?
- А Вам известно, каким способом ведётся их уборка?!!!
а потім треба пахать і сєять
а хто це буде робити ?
Та менше будуть продавати і своє зерно. Вони на цьому добре заробляли.
Саме тому їхнє виробництво нових танків з початку 2022 року - лише 170 машин.
Так-так, вам не почулось і ви правильно прочитали - "велична" засрашка за 3 роки повномасштабної війни з нуля виробила лише 170 танків. Все інше - це відновлене з баз зберігання. Тому що - знищене виробництво вже. 20 років тому.
на комбайни немає часу..
а може, і ресурсів..
https://www.vishchun.com/post/tanky_bazy_ta_zavody_moskovii_stanom_na_pochatok_2025 Танки, бази та заводи Московії станом на початок 2025