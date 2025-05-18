БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Найбільший виробник комбайнів у Росії зупиняє виробництво через обвальне падіння попиту, – Reuters

Найбільший виробник сільськогосподарської техніки у Росії – об'єднання "Ростсельмаш" – оголосив про призупинку виробництва через падіння попиту.

Компанія зупинить виробництво з червня і примусово відправить усіх своїх працівників у відпустку, щоб скоротити витрати, передає Reuters.

Зазвичай сезон корпоративних відпусток на підприємствах об'єднання припадав на серпень-вересень, зауважує агентство.

"Цей захід є вимушеним і зумовлений поточною економічною ситуацією в сільськогосподарському секторі. Аграрії не мають коштів на придбання необхідного їм обладнання, що призводить до значного спаду ринку", – йдеться в заяві компанії.

Попит на сільгосптехніку у Росії падає через дорогі кредити, обумовлені високою обліковою ставкою центробанку. Крім того, російські сільгоспвиробники стикаються з труднощами через високі експортні мита, а також зростання цін на паливо та добрива, що робить сільське господарство нерентабельним у багатьох регіонах Росії.

За даними "Ростсєльмашу", продажі російських виробників сільськогосподарської техніки впали на 76% для зернозбиральних комбайнів, на 49% для кормозбиральних комбайнів та на 48% для тракторів порівняно з аналогічним періодом 2021 року.

У Росії рекордний дефіцит робочої сили через війну в Україні, – розвідка

Як повідомлялося, з осені минулого року "Ростсельмаш" звільнив близько 2 000 співробітників. 

В останні роки провідний російський виробник сільгосптехніки був бенефіціаром буму російського сільського господарства. Завдяки дешевим кредитам для російських аграріїв, він також успішно витіснив іноземних конкурентів, однак уряд РФ згорнув більшість програм пільгового кредитування у цій сфері через зростання видатків на війну проти України.

18.05.2025 13:52 Відповісти
+12
Від авторів "мі гатові ваевать 21 год МІ СО ШВЕЦІЕЙ ВОЕВАЛІ" ну да ну да з тої ж серії як "встречать будут цветамі" і "киев за 3 дня"
показати весь коментар
18.05.2025 11:30 Відповісти
+9
Це ж ті, що виробляють комбайни бзДон? Таке гівно вони, колись вони і в нас були, комбайнери дуже на них матюкалися!
показати весь коментар
18.05.2025 11:35 Відповісти
танки пшеницю не косять, вони її палять.

"Пушки вместо масла"

показати весь коментар
18.05.2025 12:45 Відповісти
18.05.2025 13:52 Відповісти
"73% встречать будут цветамі" - це не з парашкi, це нашi гнiди.
показати весь коментар
18.05.2025 16:54 Відповісти
Чучхе, вимагає ХАРЧІВ. з московії, а не комбайнів!
показати весь коментар
18.05.2025 11:32 Відповісти
це ой що с вертікальним взльотом був?
показати весь коментар
18.05.2025 18:32 Відповісти
Діди без комбайнів вирощували корм для себе. Нехай не скиглять.
показати весь коментар
18.05.2025 11:52 Відповісти
"Жить стало интересней.
Жить стало СВОвей..."

показати весь коментар
18.05.2025 11:54 Відповісти
абывырлаг !
Швеция, 21 год, Бисмарк на палке !

показати весь коментар
18.05.2025 11:56 Відповісти
Спасибо их Набиулиной своими кредитами под 21% она орков без жратвы оставит.
Завод комбайнов «Ростсельмаш» перенес на июнь вместо августа-сентября единый ежегодный отпуск коллектива. В «Ростсельмаше» считают, что ранний отпуск сотрудников позволит снизить издержки. У аграриев нет средств на покупку необходимой им техники, в результате чего рынок кардинально просел. В 2025 году негативная динамика усугубилась.
С начала года поставки техники сократились у всех производителей по сравнению с тем же периодом 2021 года. Продажи зерноуборочных комбайнов уменьшились на 76%, кормоуборочных - на 49% , тракторов - на 48%.
Продажа полуприцепов для тягачей упала на 50%.четверть перевозчиков закрылась.
показати весь коментар
18.05.2025 11:55 Відповісти
Економічний вир (водоворот, якщо кацапські боти читають)
засмокче сільське господарство до рівня "дорогого Леонида Ильича".
показати весь коментар
18.05.2025 12:02 Відповісти
А може замість білих лад, комбайнами видавати, тільки ні на одну родину а на кілька
показати весь коментар
18.05.2025 13:13 Відповісти
можна й комбайнами, тільки булка з маслом від цього на столі не з'явиться

показати весь коментар
18.05.2025 15:13 Відповісти
всі рфϟϟ «комбайнери» - танкісти..
здихають за хла-сраліна-абрамовича,
та лежать в українському черноземі..
показати весь коментар
18.05.2025 18:53 Відповісти
- Не ешьте груши в России!...
- Почему?
- А Вам известно, каким способом ведётся их уборка?!!!
показати весь коментар
18.05.2025 14:02 Відповісти
показати весь коментар
19.05.2025 09:33 Відповісти
"За корабльом..." .................................
показати весь коментар
19.05.2025 10:05 Відповісти
А чому ви звинувачуєте тільки ************? Винний у «святі» ***** на прізвисько путін. А потім вже купка оточуючих, в тому числі і ************.
показати весь коментар
19.05.2025 13:54 Відповісти
Робіть на комбайни мангали і в атаку))Хоча ними добре розміновувати мінні поля)))
показати весь коментар
18.05.2025 12:00 Відповісти
Будуть танки та бронетехніку виробляти замість комбайнів, це ж очевидно. ***** ж ще на Європи йти та асвабаждать срускагаварящіх.
показати весь коментар
18.05.2025 12:01 Відповісти
можна й танки, але жерти все одно треба
показати весь коментар
18.05.2025 15:15 Відповісти
Мабуть розраховують продовжувати красти наше зерно з окупованих територій.
показати весь коментар
18.05.2025 17:42 Відповісти
зерно можна вкрасти лише один раз - на врожай

а потім треба пахать і сєять
а хто це буде робити ?

.
показати весь коментар
18.05.2025 19:59 Відповісти
Та нехай дохнуть від голоду ці кацапи!
Та менше будуть продавати і своє зерно. Вони на цьому добре заробляли.
показати весь коментар
18.05.2025 20:18 Відповісти
Якби вони так могли перепрофілювати заводи по виробництву сільгосп-техніки - вони б це зробили ще в 2022 році. Але правда в тому, що 95% заводів-виробників танків та ббм вони порізали на металобрухт ще в 00х роках. А оці всі виробництва "комбайнів" - це насправді фактично ліцензоване складання з готових вузлів китайської техніки на обладнанні, закупленому в Китаї.

Саме тому їхнє виробництво нових танків з початку 2022 року - лише 170 машин.

Так-так, вам не почулось і ви правильно прочитали - "велична" засрашка за 3 роки повномасштабної війни з нуля виробила лише 170 танків. Все інше - це відновлене з баз зберігання. Тому що - знищене виробництво вже. 20 років тому.
показати весь коментар
19.05.2025 09:04 Відповісти
Будуть, як дєди- сєрпом і молотом
показати весь коментар
18.05.2025 12:02 Відповісти
серп і молот - смерть і голод!
показати весь коментар
18.05.2025 18:44 Відповісти
вони достатньо комбайнів в України ********, так що нема чому радіти
показати весь коментар
18.05.2025 12:05 Відповісти
Так у нас комбайни "другой системы" запчастин не знайдуть... А "при помощи малатка, зубила, и какой-то матери" відремонтувать не вдасться...
показати весь коментар
18.05.2025 13:54 Відповісти
Рокiв на 5 висточiть, а там i Европу помародерiти можно буде.
показати весь коментар
18.05.2025 16:59 Відповісти
о, ще один апологєт "київ за 3 дні". Ну-ну. Цмокчи в засрашинців далі...
показати весь коментар
19.05.2025 09:06 Відповісти
Треба було вчасно перепрофілюватись на виробництво танків - зараз були б у профіті
показати весь коментар
18.05.2025 12:17 Відповісти
"Легко"це так само колись розповідали що перепрофілювати, *макаронні фабрики ,на виробництво патронів там один калібр".
показати весь коментар
18.05.2025 13:47 Відповісти
100% їхніх танкових виробництв (так же, як і наших) - то заводи, привезені в 1929-1935 з США та Німеччини в розборі. І було їх десь приблизно 1500 штук, якщо ви не знаєте. Майже всі ті заводи в 90-ті та 00-ві були порізані на металобрухт. Тож нічого там перепрофілювати не вдасться - оце "виробництво" сільгосптехніки, це не справжні заводи, а "крупновузлове складання" з запчастин, імпортованих з Китаю. Ну, це означає, що привозять комбайн без коліс та фар, які саме і прикручують на засрашинському "виробництві". В нашій країні приблизно з 2000 року так працювало "виробництво" автівок. У нас теж і шкоди "вироблялись", і рєно, і навіть "ауді".
показати весь коментар
19.05.2025 09:11 Відповісти
Нахіба вам комбайни? У вас є *****. Воно все і всіх вас перемеле на кізяк!
показати весь коментар
18.05.2025 13:00 Відповісти
Мабуть хліба ху...лятам вже досить, зараз будуть видовища, комбайнери смажені у танках
показати весь коментар
18.05.2025 13:10 Відповісти
смажені рєпоєди в танках..
показати весь коментар
18.05.2025 18:46 Відповісти
Якщо кацап хоче царського вялічія та імперької мощі, то нехай і на полях працює методами тих часів, а не тлєтворними винаходами загнівающого запада.
показати весь коментар
18.05.2025 14:13 Відповісти
Оце вже гарна новина. Кацапи вже не їдять хліб. Вони перейшли на ЩИ. Народні страви - це безумовно кращий вихід ... від тягот війни (СВО за ******).
показати весь коментар
18.05.2025 14:29 Відповісти
Так оці "комбайни", що на фото, це і є китайські комбайни. Чи ви думаєте, що вони їх "з нуля" виробляють?!? Та ні - там давно вже працює "крупновузлове складання" з китайських комплектуючих. Приблизно так же, як у нас "ауді" виробляли...
показати весь коментар
19.05.2025 09:14 Відповісти
Не через обвал попиту а через надлишок українських комбайнів John Deere i New Holland завезених з ланів Луганської, Донецької, Харківської, Запорізької і Херсонської областей.
показати весь коментар
18.05.2025 17:15 Відповісти
попит на танки в рфϟϟ зріс..
на комбайни немає часу..
а може, і ресурсів..
показати весь коментар
18.05.2025 18:42 Відповісти
попит зрів, але пропозиції - немає.

https://www.vishchun.com/post/tanky_bazy_ta_zavody_moskovii_stanom_na_pochatok_2025 Танки, бази та заводи Московії станом на початок 2025
показати весь коментар
19.05.2025 09:15 Відповісти
Чукчи, а шо с семенным фондом, своих семян отродясь не было, шо сеять будете?
показати весь коментар
19.05.2025 09:49 Відповісти
А чому не клепають комбайни для штурмів? На мотоциклах їздять, на жигулях, на віслюках… Чому б не на комбайнах? Навіщо виробництво зупиняти?
показати весь коментар
19.05.2025 13:48 Відповісти

