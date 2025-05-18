Туреччина знайшла нове родовище газу в Чорному морі. Його обсяг зможе задовольнити потреби всього населення країни

Турецькі дослідники виявили в Чорному морі нове родовище природного газу обсягом 75 млрд кубометрів. Його економічна цінність оцінюється в $30 млрд.

Про це повідомив президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган, передає Укрінформ.

"Нове відкриття природного газу в Туреччині. Розташування: родовище "Гьоктепе 3" в Чорному морі. Об'єм: 75 млрд кубометрів. Економічна цінність: $30 млрд", – написав Ердоган у соцмережі Х.

Як зазначається, цей обсяг природного газу зможе задовольнити потреби усіх домогосподарств у країні протягом 3,5 року.

За словами Ердогана, метою є повна незалежність країни в енергетичному плані.

У квітні повідомлялося, що в Туреччині завершили першу фазу освоєння газового родовища Сакар'я, що у Чорному морі. Щоденний видобуток газу сягнув рекордні 9,5 млн кубометрів.

Перед тим британська нафтогазова компанія Shell підписала контракт із урядом Болгарії, що надає нафтовій компанії основні права на розвідку родовищ нафти й газу в Чорному морі.