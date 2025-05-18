"Укрзалізниця" отримає нових незалежних членів наглядової ради – відзавтра стартує конкурс

Міністерство економіки України оголосило про початок конкурсного відбору чотирьох незалежних членів наглядової ради АТ "Укрзалізниця".

Про це йдеться в повідомленні Мінекономіки.

Наглядова рада "Укрзалізниці" є колегіальним органом, який здійснює управління товариством у межах своєї компетенції, а також контролює і регулює діяльність правління компанії.

Відповідно до чинного законодавства України, кількість незалежних членів у складі наглядової ради компанії становить чотири незалежних члени та троє представників від держави.

"Кандидат на посаду члена наглядової ради АТ "Укрзалізниця" повинен продемонструвати виняткову експертизу або високий рівень професійної компетентності щонайменше в одній із ключових сфер, що мають безпосереднє значення для діяльності компанії", – сказано в повідомленні.

Загалом відібрані кандидати мають охоплювати повний спектр компетенцій, щоб забезпечити ефективну та збалансовану роботу наглядової ради, зокрема:

стратегічний менеджмент, управління змінами, включано з кризовим менеджментом;

управління перевезеннями та інфраструктурою: планування, координація руху, управління залізничною інфраструктурою;

розуміння державної політики та регулювання в залізничній галузі та вміння збалансовувати комерційні й соціальні цілі;

операційна ефективність, модернізація бізнес-моделей та бізнес-процесів, включаючи забезпечення більшої операційної ефективності;

аудит, управління ризиками, комплаєнс, безпека та/або юридична експертиза;

фінансовий менеджмент: досвід структурування та реалізації інвестиційних проєктів, включно із залученням міжнародного фінансування та управлінням взаєминами з інвесторами;

цифрова трансформація, інформаційні технології та кібербезпека.

Незалежні члени наглядової ради "Укрзалізниці" будуть отримувати грошову компенсацію, яка відповідає чинному законодавству та міжнародним стандартам.

Із документами, необхідними для участі в конкурсі, можна ознайомитися за посиланням.

Документи подаються відзвтра, з 19 травня 2025 року, до 18:00 (за київським часом) 17 червня 2025 року.

До проведення конкурсного відбору залучено професійних консультантів з добору персоналу – ТОВ "Бойден Україна" (Boyden Global Executive Search). "Бойден Україна" є частиною міжнародної компанії Boyden Global Executive Search, що спеціалізується на пошуку і підборі управлінського персоналу.

