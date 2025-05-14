Наглядова рада обрала тимчасового керівника "Укрнафти"

Наглядова рада "Укрнафти" обрала фінансового директора Юрія Ткачука тимчасовим виконувачем обов'язків директора компанії.

Про це йдеться в повідомленні "Укрнафти".

"Юрій Ткачук має глибоке розуміння внутрішніх процесів та стратегічних напрямків розвитку найбільшої нафтовидобувної компанії України. Його професійний досвід дозволить забезпечити безперервність операційної діяльності, стабільність управління компанією та успішну реалізацію запланованих ініціатив", – сказано в повідомленні.

У компанії додали, що "Укрнафта" продовжить реалізацію пріоритетних напрямів розвитку, виконання виробничих планів та гарантування енергетичної безпеки держави.

Нагадаємо, 13 травня Сергій Корецький офіційно залишив посаду директора ПАТ "Укрнафта" та АТ "Укртатнафта". Раніше його призначили головою правління "Нафтогаз України".