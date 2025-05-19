Уряд підтримав збільшення штрафів для іноземних перевізників за незаконні каботажні перевезення
Кабінет Міністрів підтримав законопроєкт щодо посилення відповідальності для іноземних перевізників вантажів та пасажирів у разі здійснення незаконних каботажних перевезень територією України.
Про це повідомляє пресслужба Міністерства розвитку громад та територій.
Зокрема, йдеться про завантаження та розвантаження товару або ж перевезення пасажирів іноземним перевізником в межах території України.
Зазначається, що здійснювати відповідні перевезення іноземним перевізникам заборонено в межах будь-якої країни, якщо на це не видано спеціальний дозвіл.
Наприклад, українські перевізники не можуть виконувати такі перевезення в межах іноземної країни. Так само не можуть виконувати такі перевезення і іноземні компанії в межах України.
Наразі штраф за таке порушення становить 17 тисяч гривень. У проєкті закону пропонується підвищити цю суму до 120 тисяч гривень.
"Відповідні заходи пропонується запровадити з метою захисту внутрішнього ринку перевезень вантажів та пасажирів. Окрім цього, йдеться про запровадження пропорційності тому покаранню, яке наразі застосовується у країнах ЄС до перевізників третіх країн", – наголосили у міністерстві.
Як додали у відомстві, у минулому році було виявлено близько 150 таких порушень. Загалом останні три роки фіксується зростання кількості таких випадків.
Зміни пропонується внести до статті 133-2 Кодексу України про адміністративні правопорушення та Закону України "Про автомобільний транспорт". Відповідний законопроєкт невдовзі буде зареєстровано у Верховній Раді.
