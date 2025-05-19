В Україні знижується рівень споживання електроенергії

Станом на 19 травня, енергетики фіксують зниження рівня споживання електроенергії в Україні.

Про це повідомляє пресслужба НЕК "Укренерго".

Зокрема, вранці воно було на 4% меншим, ніж в цей час попереднього робочого дня. Причина – встановлення ясної погоди у більшості регіонів. Це зумовлює ефективну роботу побутових сонячних електростанцій та відповідне зменшення енергоспоживання із загальної мережі.

Вчора, 18 травня, добовий максимум споживання був зафіксований увечері. Він був на 2,3% нижчим, ніж максимум попередньої неділі.

В "Укренерго" нагадали, що українська енергосистема продовжує відновлюватись після російських масованих ракетно-дронових атак. Відновлювальні роботи на енергооб’єктах тривають.

"Активне енергоспоживання сьогодні доцільно перенести на денні години. Будь ласка, користуйтесь потужними електроприладами у період з 10:00 до 16:00", – йдеться у повідомленні.

Як повідомлялося, на початку квітня "Енергоатом" вивів у планові ремонти два енергоблоки і до кінця серпня збирається завершити їх на всіх дев'яти енергоблоках АЕС, які перебувають під контролем України.

При цьому Міністерство енергетики затвердило графіки планових ремонтів на енергообʼєктах та графіки відновлення обладнання на 2025 рік таким чином, щоб мінімізувати можливий дефіцит потужності та уникнути необхідності запровадження графіків відключення світла.