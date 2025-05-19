"Нова пошта" запустила власний митний склад у Польщі

Компанія "Нова пошта" відкрила у Польщі фулфілмент-центр для e-commerce, а також власний митний склад.

Про це повідомляє пресслужба компанії.

Фулфілмент-центр на 400 кв.м знаходиться у Варшаві. Він дозволить бізнесу зосередитись на розвитку продукту, маркетингу та клієнтському сервісі, адже всі складські та логістичні процеси бере на себе "Нова пошта".

Крім того, компанія відкрила у Варшаві власний митний склад. Українському бізнесу це дозволить зберігати там товари без розмитнення до 90 днів. Також "НП" забезпечує митне оформлення, готуєм всі документи й організовує доставку до будь-якої країни присутності.

Паралельно з розвитком у Європі "Нова пошта" активно розвиває фулфілмент-інфраструктуру і в Україні. Склади компанії вже працюють у Києві, Львові та Рівному.

Раніше стало відомо, що "Нова пошта" оновила тарифи на міжнародну доставку – тепер вартість посилки розраховується за фактичною вагою, а не за об'ємною.

До того повідомлялося, що "Нова пошта" планує вихід на ринки Швейцарії, Бельгії, Португалії та Ірландії, а до кінця цього року за межами України відкриє ще 135 відділень.

Окрім того, "Нова пошта" цього року збільшить інвестиції в Європі на 42,8%, до 10 млн євро.