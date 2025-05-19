БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
"Дію" перетворять на маркетплейс: Федоров анонсував запуск комерційних послуг у державному додатку

федоров

Застосунок "Дія" може стати технологічною платформою з комерційною моделлю, а також виокремитися в державну компанію, яка запускатиме послуги від бізнесу.

Про це віцепрем'єр-міністр із інновацій, розвитку освіти, науки та технологій – міністр цифрової трансформації Михайло Федоров повідомив під час конференції DOU Day, передає галузеве видання DOU.

"Дія" почала певну монетизацію в травні. В червні, напевно, заробимо перші гроші і ми будемо поступово "Дію" відокремлювати в самостійну компанію. Тобто "Дія" стане маркетплейсом, де бізнес зможе запускати певні сервіси і використовувати її внутрішню інфраструктуру", – сказав Федоров.

Федоров розкрив джерело монетизації — шеринг документів.

"Через "Дію" десятки тисяч рахунків відкривається онлайн в місяць. В нас був кейс з monobank, коли відкрилося 22 000 рахунків за день, використовуючи шеринг в "Дії". Тобто за можливість відкрити рахунок онлайн за кілька хвилин, фінансовий сектор готовий платити", – розповів Федоров.

Він припустив, що у майбутньому "Дія" може провести ІРО і продати частину акцій.

"Можливо, потім акції цієї компанії будуть продаватися", – додав Федоров.

Читайте також: В Україні стався масштабний збій у роботі мобільних застосунків. Що відомо (оновлено)

Він розповів, що після запуску комерційних проєктів послуг у "Дії" стане набагато більше, тому для допомоги користувачам у додаток інтегрують помічника на основі штучного інтелекту.

Як повідомлялося, за словами Федорова, Міністерство цифрової трансформації збирається вже в червні цього року запустити на порталі "Дія" бета-версію асистента на основі штучного інтелекту, котрий працюватиме як чат-бот на основі великої мовної моделі, відповідаючи на запитання громадян у форматі живого діалогу.

Федоров Михайло (283) Мінцифри (851) Дія (663)
Топ коментарі
+19
государство барыг. причем - монопольных барыг, а не конкурентных. с "правом на ашипку" в приоритете, "исключительным правом на насилие", "незаменимыми людьми" двойными стандартами и т.д. и т.п. к чему это приведет(ло) и - никого ничему не научило.
показати весь коментар
19.05.2025 14:38 Відповісти
+11
Уже можно смеяться или еще немного подождать?
показати весь коментар
19.05.2025 14:40 Відповісти
+10
Оце ж. І будуть ковбасу продавати як укрпошта
показати весь коментар
19.05.2025 15:12 Відповісти
государство барыг. причем - монопольных барыг, а не конкурентных. с "правом на ашипку" в приоритете, "исключительным правом на насилие", "незаменимыми людьми" двойными стандартами и т.д. и т.п. к чему это приведет(ло) и - никого ничему не научило.
показати весь коментар
19.05.2025 14:38 Відповісти
Ну да, тільки доляритв очах, починаючи із Бонявтіка. Хвєдороа за державні гроші зробив собі приватну воровайку.
При цьому в країні так і не існує синхронізазії в різних базах даних, різних відомств.
Кабінет платника податків має інтерфейс із 19- го сторіччя, коли на рахівн цях працювали. То ж саме стосується пенсійного фонду..
А на воровайки в них гроші знайдуться
показати весь коментар
19.05.2025 20:34 Відповісти
Уже можно смеяться или еще немного подождать?
показати весь коментар
19.05.2025 14:40 Відповісти
почекайте коли в Дії почнуть продавати квитки на концерт "Кварталу" і там же онлайн трансляції всім хто придбав платні послуги цього сервісу
показати весь коментар
19.05.2025 15:50 Відповісти
цим жижиталізаторським зеленим лайном не користуюся, але як же все органічно відбувається!! держава у такий важкий час перетворилася на суміш їбанутого шапіто та корумпованого "маркетплейсу" усього і вся !!
показати весь коментар
19.05.2025 15:03 Відповісти
Який правитель, така й "Держава І Я"
показати весь коментар
19.05.2025 15:06 Відповісти
Я вже останній, хто ще не зніс ДІЮ на своєму телефоні?
показати весь коментар
19.05.2025 15:04 Відповісти
І доставку шашликів
показати весь коментар
19.05.2025 15:11 Відповісти
Оце ж. І будуть ковбасу продавати як укрпошта
показати весь коментар
19.05.2025 15:12 Відповісти
Вже хелсі київстару продали, то повідомлення приходять типу "купляйте супер-пупер пакет з розширеним графіком роботи лікарів і так далі". Прикольно взагалі - хелсі за наші гроші зробили, потім продали, і тепер київстар буде заробляти.
показати весь коментар
19.05.2025 15:20 Відповісти
та ніби Хелсі це розробка приватної компанії
показати весь коментар
19.05.2025 21:20 Відповісти
Тільки за чиї гроші її розробляла та приватна компанія? Навіть якщо за свої, то зараз кожен медзаклад мав вносити абонплату за хелсі - а заклади ж комунальні, державні, то звідки вони гроші беруть? З бюджету.
показати весь коментар
20.05.2025 09:22 Відповісти
коли гроші прийшли на рахунок компанії, вони перестали бути державними, це так тобі до відому і їх ніхто не зобов'язував, крім державних там ще й приватні медзаклади гроші платили, то може, це власність і їхня теж?
показати весь коментар
20.05.2025 12:44 Відповісти
Тепер і в "дії" буде лізти купа реклами, ссилок, банерів... Тобто вже 18+ для цього, Боже прости, додатку, вікова категорія. Скажу про себе, я цю х...йню на телефон і не ставив)
показати весь коментар
19.05.2025 15:15 Відповісти
Скумбрію по 8 зможемо купляти!
показати весь коментар
19.05.2025 15:34 Відповісти
Не всі. Лише ті, хто поставить 100500 лайків під відосиками сонцесяйного. )
показати весь коментар
19.05.2025 16:05 Відповісти
і купить абонемент на всі концерти кагалу на рік, але не більше 1 кг
показати весь коментар
19.05.2025 21:21 Відповісти
Тобто чергове "створити за державні кошти, а потім задешево продати". Причому продати де-факто, як монополію з доступом до персональних даних українців. А кому, цікаво? Прокладці Хвьодорова? Рінату? Бені? Чи відразу - Газпрому?
показати весь коментар
19.05.2025 15:45 Відповісти
Навіть не збирався встановлювати ту приблуду. Не страждаю, без неї, абсолютно. )
показати весь коментар
19.05.2025 16:07 Відповісти
Гербалайфне минуле цифрового афериста альбертовича хвьодорова дає про себе знати!
показати весь коментар
19.05.2025 16:16 Відповісти
Да, тело можно забрать из ларечного СММ, только вот ларечный СММ в нем засел навечно
показати весь коментар
19.05.2025 16:49 Відповісти
Тобто, вже як "сервіс держпослуг" себе дискредитував чи вичерпав то буде "маркетплейсом"?
показати весь коментар
19.05.2025 16:20 Відповісти
Знаєте,після того,як один знайомий,який користується цією порнографієй на дер.застосунок казав,що при користуванні цією "дією" пару раз з'являлася реклама маркетплейса кітайского "temu" думав що він сбрехав,чи це наслідки хака.Але ні, з'являється ці уроди збираються зробити з цього гімна ще рекламну платформу.Краще вже запустіть в неї "Playboy",чи порнохаб.
показати весь коментар
19.05.2025 16:53 Відповісти
останнє це тєма Хєрмансева
показати весь коментар
19.05.2025 21:23 Відповісти
И прямой доступ для фсб.
И секс по телефону.
Всего побольше туда прикрутите! Что б палиям без телеграма а напрямую заказы от гру давать
показати весь коментар
19.05.2025 17:46 Відповісти
Чи не дешевше замінити міністрів ШІ? Ій-Богу менше дурниць буде.
показати весь коментар
19.05.2025 17:52 Відповісти
Дію перетворять на казіно з бухлом і тьолками. Покращення
показати весь коментар
19.05.2025 18:43 Відповісти
в оригіналі, з блекджеком і шльондрами.
показати весь коментар
19.05.2025 21:28 Відповісти
Чим торгувати будемо, Федоров?
показати весь коментар
19.05.2025 19:33 Відповісти
Смарагдовими сталевими яйками
показати весь коментар
20.05.2025 06:52 Відповісти
А ми ще обурюємось вибором американського ''мудрого народу''???
А ми ще обурюємось вибором мадярського ''мудрого народу''???
І ми ще хочемо перемогти у війні проти москальських окупантів???
Та у нас влада повністю ******* - і цю владу обрав ''мудрий'' Український народ.
показати весь коментар
20.05.2025 01:06 Відповісти
ИЗ ПИСЬМА И. П. ПАВЛОВА В СОВЕТ НАРОДНЫХ КОМИССАРОВ СССР 21 ДЕКАБРЯ 1934 г.--------------эксперимент страшно дорогой (и в этом суть дела), с уничтожением всего культурного покоя и всей культурной красоты жизни. Мы жили и живем под неослабевающим режимом террора и насилия. Если бы нашу обывательскую действительность воспроизвести целиком без пропусков, со всеми ежедневными подробностями,- это была бы ужасающая картина-----------------Павлов знав, що експерименти над країнами ні до чого доброго не приводять. А наша придурошна влада цього не розуміє?
показати весь коментар
20.05.2025 06:46 Відповісти
Наша влада знаходиться в Дніпрі в комплексі Менора.На землю без людей прийде народ без землі.
показати весь коментар
20.05.2025 09:35 Відповісти
Я почекаю на рознос цієї ахінеї паном Корзуном, бо не розумію ніц, про що тут ліплять в статті.
показати весь коментар
20.05.2025 07:23 Відповісти
Коли вже там "Блекджек і шлюхи" з"являться? )
показати весь коментар
20.05.2025 09:21 Відповісти

