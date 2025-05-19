"Дію" перетворять на маркетплейс: Федоров анонсував запуск комерційних послуг у державному додатку
Застосунок "Дія" може стати технологічною платформою з комерційною моделлю, а також виокремитися в державну компанію, яка запускатиме послуги від бізнесу.
Про це віцепрем'єр-міністр із інновацій, розвитку освіти, науки та технологій – міністр цифрової трансформації Михайло Федоров повідомив під час конференції DOU Day, передає галузеве видання DOU.
"Дія" почала певну монетизацію в травні. В червні, напевно, заробимо перші гроші і ми будемо поступово "Дію" відокремлювати в самостійну компанію. Тобто "Дія" стане маркетплейсом, де бізнес зможе запускати певні сервіси і використовувати її внутрішню інфраструктуру", – сказав Федоров.
Федоров розкрив джерело монетизації — шеринг документів.
"Через "Дію" десятки тисяч рахунків відкривається онлайн в місяць. В нас був кейс з monobank, коли відкрилося 22 000 рахунків за день, використовуючи шеринг в "Дії". Тобто за можливість відкрити рахунок онлайн за кілька хвилин, фінансовий сектор готовий платити", – розповів Федоров.
Він припустив, що у майбутньому "Дія" може провести ІРО і продати частину акцій.
"Можливо, потім акції цієї компанії будуть продаватися", – додав Федоров.
Він розповів, що після запуску комерційних проєктів послуг у "Дії" стане набагато більше, тому для допомоги користувачам у додаток інтегрують помічника на основі штучного інтелекту.
Як повідомлялося, за словами Федорова, Міністерство цифрової трансформації збирається вже в червні цього року запустити на порталі "Дія" бета-версію асистента на основі штучного інтелекту, котрий працюватиме як чат-бот на основі великої мовної моделі, відповідаючи на запитання громадян у форматі живого діалогу.
При цьому в країні так і не існує синхронізазії в різних базах даних, різних відомств.
Кабінет платника податків має інтерфейс із 19- го сторіччя, коли на рахівн цях працювали. То ж саме стосується пенсійного фонду..
А на воровайки в них гроші знайдуться
И секс по телефону.
Всего побольше туда прикрутите! Что б палиям без телеграма а напрямую заказы от гру давать
А ми ще обурюємось вибором мадярського ''мудрого народу''???
І ми ще хочемо перемогти у війні проти москальських окупантів???
Та у нас влада повністю
*******- і цю владу обрав ''мудрий'' Український народ.