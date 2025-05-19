Sony масово блокує акаунти росіян, які змінили регіон в PlayStation Network, – ЗМІ

Росіяни почали масово скаржитися на блокування акаунтів у PlayStation Network, які вони створили в інших регіонах, щоб обійти санкції японської компанії Sony.

Про це пише ain.ua із посиланням на російські ЗМІ.

Зазначається, що хвиля блокувань розпочалася 8 травня і триває досі. Основна закономірність: акаунти з українським або турецьким регіоном і покупка підписки PS Plus (хоча іноді блокують і без неї).

Один російський користувач повідомив, що блокують також акаунти росіян, зареєстровані в США. А в деяких випадках Sony повністю закриває доступ до консолі. Росіяни скаржаться, що на їхніх акаунтах були ігри на десятки тисяч рублів.

На одному популярному в РФ сайті один зі користувачів, що надає росіянам послуги зі створення акаунтів PSN на інші регіони, написав: хвиля блокувань зачепила тільки PlayStation 5, PS 4 вона не торкнулася. Також він сказав, що на відміну від інших індійські акаунти працюють.

"Найбільш адекватне пояснення – Sony вирахувала якусь частину дата-центрів та IP ControlID, Windscribe та інших сервісів, які використовують для покупок, і заблокувала всі акаунти, які були пов’язані з цими адресами. Інших критеріїв та рис, окрім дати створення, ми знайти не можемо", – написав він.

Читайте також: Sony скасовує безкоштовну підписку PlayStation Plus для українських користувачів

Як відомо, незабаром після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну компанія Sony припинила постачання ігрових консолей PlayStation і програмного забезпечення на російський ринок.

У 2024 році Sony заборонила активувати свої відеоігри на платформі Steam російським та білоруським користувачам.