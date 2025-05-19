Колишній начальник Бердянського порту отримав 4 роки тюрми за махінації із закупівлями

Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду скасувала виправдальний вирок і засудила колишнього начальника Бердянської філії держпідприємства "Адміністрація морських портів України" Олександра Барчана до 4 років позбавлення волі, а його спільницю – до 3 років ув'язнення.

На виконання ухваленого 19 травня вироку обох осіб взято під варту в залі суду, повідомляє пресслужба Апеляційної палати ВАКС.

Рішення набрало законної сили з моменту проголошення та може бути оскаржене до Касаційного кримінального суду у складі Верховного Суду, додали у пресслужбі суду.

У повідомленні не вказані прізвища засуджених, проте за інформацією видання "Слово і діло", йдеться про Олександра Барчана та ексдиректорку Дніпровської філії Харківського монтажно-виробничого підприємства "Електропівденмонтаж" Наталію Панченко.

Барчана обвинувачували у зловживанні службовим становищем та службовому підробленні під час здійснення закупівель у 2018-2019 роках (ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 366 КК України). Панченко інкримінували пособництво у зловживанні службовим становищем і службове підроблення.

У листопаді 2022 року перша інстанція Вищого антикорупційного суду виправдав Барчана через недоведеність вини, а Панченко визнали винуватою лише у вчиненні службового підроблення, їй призначили покарання у виді обмеження волі строком на 1 рік, але звільнили від покарання у зв’язку із закінченням строків давності.

Однак Апеляційна палата ВАКС скасувала цей вирок і постановила новий, відповідно до нього:

Барчана визнано винуватим та призначено покарання у виді 4 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади строком на 3 роки та зі штрафом у розмірі 8 500 гривень;

іншу обвинувачену – Наталію Панченко також визнано винуватою у вчиненні кримінальних правопорушень та призначено їй покарання у виді 3 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади та зі штрафом у розмірі 8 500 гривень.

Читайте також: Справа "слуги народу" Трубіцина: Перший фігурант уклав угоду з прокурором і уник тюрми

Як повідомлялося, НАБУ повідомило про підозру начальнику Бердянської філії держпідприємства "Адміністрація морських портів України" Олександру Барчану у лютому 2020 року.

За даними слідства, разом зі спільниками у 2018-2019 роках він рганізував схему, за якою державне підприємство перерахувало комерційні кошти компанії на фактично непоставлене обладнання. У підсумку, інтересам держави завдано збитків на суму майже 2,5 млн грн.

Після порушення провадження в справі договір закупівлі був розірваний, предмет закупівлі повернули постачальнику, а кошти, сплачені за договором, – Адміністрації морських портів України, встановив ВАКС у 2022 році у виправдальному вироку.

Олександр Барчан очолював адміністрацію Бердянського порту з жовтня 2016 року до серпня 2021 року.