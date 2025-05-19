Для повоєнного відновлення Україні знадобиться мінімум 2 мільйони тонн сталі, – гендиректор "Метінвест-СМЦ"

Для відновлення після війни Україна потребуватиме щонайменше 2 мільйони тонн сталі у перші 10 років відбудови, і українські виробники готові цей попит задовольнити.

Про це розповів генеральний директор найбільшого українського металотрейдера "Метінвест-СМЦ" Євген Олексієнко, повідомляє пресслужба компанії.

"Війна принесла велику кількість руйнувань, і ця цифра, на жаль, збільшується з кожним днем. За останніми офіційними даними, станом на кінець 2024 року загальні прямі збитки для економіки України становили понад $170 млрд. Найбільше постраждали житловий сегмент і транспортна інфраструктура, далі йдуть енергетика та промисловість. Основне – житло (повністю зруйновано понад 27 тис. багатоквартирних будинків) і соціальна інфраструктура (400 навчальних закладів, 200 медичних установ тощо)", – розповів Олексієнко.

Він нагадав, "Метінвест" розробив комплексний план, який дозволить відновлювати житло та інфраструктуру у найкоротші строки.

"Щоб допомогти цьому сектору, ми розробили концепцію "Сталева мрія", яка містить набір готових проєктів із використанням сталевого каркаса для швидкого відновлення та збільшення споживання сталі", – зазначив Олексієнко.

Він додав, що в Україні також повністю зруйновано понад 300 мостів, та об’єкти генерації електроенергії – ТЕС, ТЕЦ і ГЕС.

"Сьогодні складно говорити про точну кількість сталі для відновлення, плюс необхідно враховувати будівництво нових проєктів у різних секторах. За нашими попередніми підрахунками, це понад 2 млн тонн протягом перших 10 років. І ми робимо все можливе для забезпечення цього обсягу", – запевнив Олексієнко.

Він додав, що зараз компанія активно розвиває клієнтський сервіс та асортимент для підприємств малого та середнього бізнесу, адже саме вони зараз становлять основу української економіки.

"У разі продовження бойових дій попит на сталь генеруватиме оборонно-промисловий комплекс, а також будівництво оборонних укріплень. У разі припинення бойових дій і настання миру фокус зміститься в бік відновлення інфраструктури, і тут, звісно, зростання попиту може бути набагато більшим. Він визначатиметься обсягами інвестицій, які прийдуть в економіку України, а це залежатиме від упевненості щодо збереження миру та гарантії безпеки вкладених інвестицій", – зауважив гендиректор "Метінвест-СМЦ".

Як повідомлялося, компанія "Метінвест" Ріната Ахметова розробила концепцію відновлення країни "Сталева мрія". Вона передбачає готові проєкти на основі prefab-рішень – попередньо виготовлених сталевих елементів споруд.

Проєкти оновлених житлових кварталів вже розробили для Маріуполя та Бахмута, також перемовини та робота з адаптації ведуться ще з цілою низкою постраждалих громад.