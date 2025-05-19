БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Гривня розпочала тиждень зниженням: Нацбанк встановив офіційний курс на вівторок

Офіційний курс долара і євро НБУ на 20 травня

Курс гривні знижується щодо долара США і євро на початку нового робочого тижня.

За підсумками торгів на міжбанку Нацбанк встановив офіційний курс гривні до долара США на вівторок, 20 травня, на рівні 41,5760 грн/$, порівняно із 41,4983 грн/$ у понеділок. Нагадаємо, 13 січня курс гривні опускався до історичного мінімуму на рівні 42,2841 грн/$.

Водночас курс гривні до євро знизився одразу на 41 копійку  до 46,8562 грн за євро. 22 квітня він оновив історичний мінімум, опустившись до 47,7653 грн за євро.

Читайте також: Гривня девальвувала за рік майже на 10%, але ситуація контрольована, – Гетманцев

Нагадаємо, Національний банк оголосив про перехід до режиму керованої гнучкості обмінного курсу гривні із 3 жовтня 2023 року, відмовляючись від фіксованого курсу гривні, який діяв від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну 24 лютого 2022 року.

За цього режиму офіційний курс визначатиметься на міжбанківському ринку, а не встановлюватиметься директивно Національним банком. Водночас НБУ і далі контролюватиме ситуацію та на постійній основі компенсуватиме структурний дефіцит іноземної валюти на міжбанківському валютному ринку.

валюта (2309) гривня (1640) курс (1595) НБУ (9525) обмін валюти (791)
Як там бубочка свистів? А казали що буде війна, при Зеленському, долар по 40, бачте такого ж немає.
19.05.2025 16:30

