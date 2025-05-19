Через заморозки Україна втратить половину врожаю черешні, ціни можуть зрости на 75%, – EastFruit
Через квітневі заморозки Україна втратить близько 45-55% урожаю черешні та 35-50% врожаю вишні.
Разом із значними втратами врожаю цих культур сусідніх країнах, це призведе до суттєвого зростання цін, повідомляють аналітики проєкту EastFruit.
Вони зауважують, що після окупації частини південних регіонів російськими військами Україна залежить від імпорту черешні, тому ціни на цю ягоду цього року будуть ще вищими, ніж зазвичай. Адже через весняні заморозки постраждав урожай черешні та вишні і у країнах Східної Європи та Туреччині – найбільшому експортері черешні у регіоні.
Зокрема, майбутній врожай черешні у Туреччині зменшиться на 50-70%, тому місцеві експерти прогнозують підвищення цін на неї на 75%. А це означає, що приблизно так само зросте ціна на свіжу черешню і в Україні, вказують аналітики EastFruit.
Як повідомлялося, за даними асоціації "Укрсадпром", дві потужні хвилі заморозків залишили без урожаю більшість власників черешневих, вишневих, абрикосових і персикових садів в Україні.
Зокрема, урожай кісточкових культур на Закарпатті та Буковині втрачено майже на 100%, на півдні втрати досягають 60%.
І хто її купить/
Кацапня після окупації її дуже добре продавала.
Не добре але не смертельно
https://tsn.ua/ru/svit/v-britanii-fermery-vylivayut-desyatki-tysyach-litrov-moloka-v-kanalizaciyu-chto-sluchilos-1883560.html Один фермер из центральной Англии рассказал, что был вынужден слить в канализацию 40 тыс. литров молока.
Урожай сожрал долгоносик, милорд
Паладины взбунтовались
Дворец в тумане войны
Золотой рудник иссяк
Черешня подорожала
коли звичайна людина говорить неправду то він брехун, а коли політик - блискуча промова