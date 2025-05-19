БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Новини
1 883 18

Через заморозки Україна втратить половину врожаю черешні, ціни можуть зрости на 75%, – EastFruit

Через заморозки Україна втратить половину врожаю черешні

Через квітневі заморозки Україна втратить близько 45-55% урожаю черешні та 35-50% врожаю вишні.

Разом із значними втратами врожаю цих культур сусідніх країнах, це призведе до суттєвого зростання цін, повідомляють аналітики проєкту EastFruit.

Вони зауважують, що після окупації частини південних регіонів російськими військами Україна залежить від імпорту черешні, тому ціни на цю ягоду цього року будуть ще вищими, ніж зазвичай. Адже через весняні заморозки постраждав урожай черешні та вишні і у країнах Східної Європи та Туреччині – найбільшому експортері черешні у регіоні.

Зокрема, майбутній врожай черешні у Туреччині зменшиться на 50-70%, тому місцеві експерти прогнозують підвищення цін на неї на 75%. А це означає, що приблизно так само зросте ціна на свіжу черешню і в Україні, вказують аналітики EastFruit.

Читайте також: "35% урожаю овочів не потрапляють до споживача": Україні потрібні додаткові сховища на 340 тисяч тонн, – Мінагрополітики

Як повідомлялося, за даними асоціації "Укрсадпром", дві потужні хвилі заморозків залишили без урожаю більшість власників черешневих, вишневих, абрикосових і персикових садів в Україні.

Зокрема, урожай кісточкових культур на Закарпатті та Буковині втрачено майже на 100%, на півдні втрати досягають 60%.

Автор: 

урожай (554) ціни (3671) ягоди (50)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+6
Хай краще згниє на прилавках. Вітчизняний бізнес - він такий.
показати весь коментар
19.05.2025 17:12 Відповісти
+5
Вік мак не родив і голоду не було
Не добре але не смертельно
показати весь коментар
19.05.2025 17:25 Відповісти
+5
Забув, які негаразди були в попередньому році? Начебто жара. Короче, то понос то золотуха. У своєму житті не було жодного року, де б не озвучували чому сільгосппродукція якраз цього року має подорожчати. Завжди знаходились причини. Навіть якби ми жили у країні Баунті.
показати весь коментар
19.05.2025 17:58 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
В сільпо вона по 2500 за кг.
І хто її купить/
показати весь коментар
19.05.2025 16:53 Відповісти
Хай краще згниє на прилавках. Вітчизняний бізнес - він такий.
показати весь коментар
19.05.2025 17:12 Відповісти
После моркови по 60-65 (старого урожая, сейчас) меня уже черешней Не напугаешь! Пережили голод, переживём и такое изобилие.
показати весь коментар
19.05.2025 19:44 Відповісти
Поштучно треба продавати, як яйця
показати весь коментар
20.05.2025 04:08 Відповісти
Пам'ятаєте нашу Мелітопольську черешню?
Кацапня після окупації її дуже добре продавала.
показати весь коментар
19.05.2025 17:03 Відповісти
"У будь-якій незрозумілій ситуації підіймайте ціни".
показати весь коментар
19.05.2025 17:11 Відповісти
Вік мак не родив і голоду не було
Не добре але не смертельно
показати весь коментар
19.05.2025 17:25 Відповісти
мене дивує що в Туреччині були заморозки. в нас на півдні Одеської області їх не було, а там були. нонсенс
показати весь коментар
19.05.2025 17:40 Відповісти
Ну то й хер на неї, голоду без черешні не буде.
показати весь коментар
19.05.2025 17:46 Відповісти
Забув, які негаразди були в попередньому році? Начебто жара. Короче, то понос то золотуха. У своєму житті не було жодного року, де б не озвучували чому сільгосппродукція якраз цього року має подорожчати. Завжди знаходились причини. Навіть якби ми жили у країні Баунті.
показати весь коментар
19.05.2025 17:58 Відповісти
Так країни Баунті імпортують продовольство (зокрема зерно з України), бо будують соціалізм спочатку під егідою ссср, а зараз під егідою Китаю.
показати весь коментар
19.05.2025 18:34 Відповісти
Вона і так кожен рік коштує як на золотих добривах вирощується,і всі інщі фрукти.Якось було відео як один " підприємець" в поле клубніку викидував,бо її ніхто не купив по тій цині по якій він її продавав,йому шкода було своєї праці щоб дешевше продавати.
показати весь коментар
19.05.2025 18:11 Відповісти
https://tsn.ua/ru/svit/v-britanii-fermery-vylivayut-desyatki-tysyach-litrov-moloka-v-kanalizaciyu-chto-sluchilos-1883560.html В Британии фермеры выливают десятки тысяч литров молока в канализацию: что случилось

https://tsn.ua/ru/svit/v-britanii-fermery-vylivayut-desyatki-tysyach-litrov-moloka-v-kanalizaciyu-chto-sluchilos-1883560.html Один фермер из центральной Англии рассказал, что был вынужден слить в канализацию 40 тыс. литров молока.
показати весь коментар
20.05.2025 09:12 Відповісти
Всегда миллион причин, почему нас ждёт х**вая жизнь и "надо ещё потерпеть".
Урожай сожрал долгоносик, милорд
Паладины взбунтовались
Дворец в тумане войны
Золотой рудник иссяк
Черешня подорожала
показати весь коментар
19.05.2025 19:17 Відповісти
В этом году саженцы яблонь у нас были с апреля по 200, больше месяца. Брали слабо в начале мае за ночь цена упала до 100, а через 3-4 дня было 50. Через 2-3 дня торговля прекратилась, саженцы исчезли. Вот так и торгуем...жаба она такая, задавит любого...
показати весь коментар
19.05.2025 19:47 Відповісти
Сім год мак не родив,але голоду не було!
показати весь коментар
20.05.2025 00:14 Відповісти
У мене трошки буде, але десь 10 % від минулого року. А у мене 4 дерева: 1 майка, 1 чкалова і 2 великоплідні червоні. Чисто поїсти вистачить, але як в тому році роздавати друзям на ліво і на право не вийде.
показати весь коментар
20.05.2025 09:10 Відповісти
це якась нова технологія наводити "інформаційний шум"
коли звичайна людина говорить неправду то він брехун, а коли політик - блискуча промова
показати весь коментар
20.05.2025 11:13 Відповісти

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 